Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
Pay Başına Brüt Temettü: 4,4910179 TL
Pay Başına Net Temettü: 3,8173652 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 401,51 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)