Opel Türkiye'nin Genel Müdürü Yiğit Yantaç oldu

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, Türkiye'den yönetici transferine devam ediyor.

Bu kapsamda Opel Türkiye Genel Müdürü görevindeki Emre Özocak, 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail ve Filistin genel müdürü görevine atandı.

Özocak, yeni görevi kapsamında 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun ticari stratejilerini destekleyecek planlamaların efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasına da katkı sağlayacak.

Emre Özocak, 2017'de bölge müdürü olarak PSA Grubu bünyesine katıldı. Buradaki başarılarının ardından Mayıs 2019’da Opel’in Türkiye’deki yeni yapılanması ile birlikte "Opel Türkiye Pazarlama Direktörü" görevine getirildi.

Opel’in pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve markanın yeniden yapılanması sürecindeki başarılı liderliğinin ardından Özocak, bu ay itibarıyla Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan pazarlardan İsrail ve Filistin Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayacak.

- Opel Türkiye’nin yeni genel müdürü Yiğit Yantaç oldu

Opel Türkiye’de, Emre Özocak’tan genel müdürlük koltuğunu ise Yiğit Yantaç devraldı.

Koç Üniversitesi işletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç, profesyonel kariyerine 2007 yılında Fortis Bankası’nda "Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Sorumlusu" olarak başladı.

2010 yılında HSBC Bank’a “Kurumsal Bankacılık Sorumlusu” olarak transfer olan Yantaç, burada çalıştığı 5 yıl boyunca "Kurumsal İlişkiler Bankacılık Yöneticisi", "Kurumsal Bankacılık ve Hazine Koordinasyon Müdürü" gibi farklı rollerde başarıyla görev aldı. 2015'te Borusan Holding "Kurumsal Finans Birim Müdürü" olarak kariyerini sürdüren Yantaç, Mart 2019’da PSA Grubu bünyesinde "Finansal Kontrol Müdürü” olarak başladı ve Opel markasının grup bünyesinde birleşmesi aşamasında sorumluluklar üstlendi.

Şubat 2020’de “Opel Perakende Satış Müdürü” olarak kariyerine satış alanında devama karar veren Yantaç, buradaki görevi kapsamında yeni satış stratejilerinin geliştirilmesi ve satış hacimlerini artırmaya yönelik devreye aldığı farklı projeler ile markanın Türkiye pazarındaki yükselen trendine katkı sağladı ve Nisan 2021’de "Opel Satış Direktörü" pozisyonuna terfi etti.

Opel Satış Direktörlüğü kapsamında Özocak’a bağlı olarak çalışan Yantaç, yaklaşık olarak 3,5 yıl boyunca bu görevi üstlendi. Yantaç, üniversite eğitimine ek olarak 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesinde uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.