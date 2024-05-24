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Otomobil fiyatları için dikkat çeken yorum: Temmuza kadar...

Autorola Türkiye Genel Müdürü Aslı Göker, "Üreticiler Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklar. Temmuz’a kadar tüketici uygun fiyatlı sıfır aracı tercih edebilecek" dedi.

24 Mayıs 2024 | 00:38
Otomobil fiyatları için dikkat çeken yorum: Temmuza kadar...

Bloomberg HT’ye konuk olan Göker 2024 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı. Aslı Göker, 2024’te globalde sıfır araçta yüzde 3-4, ikinci elde ise yüzde 1-2 oranında büyüme bekliyor.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı’nın önemine de değinen Göker “Bu, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık satılamaması anlamına geliyor. Dolayısı ile hemen hemen tüm üreticiler Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ellerindeki stokları eritmek zorunda kalacaklar. Bu noktada sıfır araç pazarının aşağı giden trendinin, bu 3 ayda üretici markaların alacağı aksiyonlardan dolayı biraz daha yukarı doğru yükselebileceğini düşünüyorum. Bu mutabakat çerçevesinde Temmuz’a kadar tüketici uygun fiyatlı sıfır aracı tercih edebilecek. Tabii ki bu ikinci el pazarına negatif yansıyacak” dedi. Göker, 7 Temmuz’dan sonra ise sıfır araç fiyatlarının yükselmesini beklediklerini belirtti.
 

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