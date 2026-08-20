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Otomobil markalarının ağustos kampanyaları: Hangi marka ve modellerde indirim ve kredi seçenekleri var?

Sıfır araç satın almayı planlayanların gündeminde otomobil markalarının ağustos ayına özel hazırladığı kampanyalar yer alıyor. Birçok marka indirimlerin yanı sıra farklı kredi ve ödeme seçenekleri sunuyor. Peki, ağustos ayı otomobil kampanyaları neler? Hangi modellerde kredi seçenekleri bulunuyor? İşte marka marka Ağustos 2026 otomobil kampanyaları...

Ekonomist
Ekonomist
Otomobil markalarının ağustos kampanyaları: Hangi marka ve modellerde indirim ve kredi seçenekleri var?

Otomobil markaları, ağustos ayında araç satın almak isteyenlere yönelik kampanyalarını duyurdu. Farklı modeller için indirim, kredi ve çeşitli ödeme seçenekleri sunulurken kampanyaların koşulları markalara göre değişiyor.

Peki, Ağustos 2026 otomobil kampanyaları neler? Hangi otomobil markalarında kampanya var? İşte markaların ağustos ayı otomobil kampanyalarının detayları...

1 Ağustos ayı Nissan kampanyası

Ağustos ayı Nissan kampanyası

Nissan, Ağustos ayı kampanyalarını duyurdu. Buna göre, Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL'lik fiyatlarla satışa sunulacak.

N-Design ve Platinum versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği de sunulacak.

2 Nissan Juke ağustos ayı kampanyası

Nissan Juke ağustos ayı kampanyası

Juke Tekna Plus DCT seçeneği 1.899.000 TL'lik fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği de sunuluyor.

3 TOGG Kampanyaları

TOGG Kampanyaları

T10F, 1.700.000 TL 48 ay yüzde 2,95 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10F V21.000.000 TL12 ay%0,0083.334 TL
T10F 4More1.500.000 TL10 ay%0,00150.000 TL
T10F V21.700.000 TL*48 ay%2,9578.008 TL
T10F V11.300.000 TL48 ay%2,9559.653 TL
T10F 4More1.500.000 TL36 ay%2,9577.527

4 TOGG T10X kampanyası

TOGG T10X kampanyası

T10X, 1.700.000 TL 48 ay yüzde 2,95 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulacak.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2800.000 TL12 ay%0,0066.667 TL
T10X 4More1.500.000 TL10 ay%0,00150.000 TL
T10X V21.700.000 TL*48 ay%2,9578.008 TL
T10X V11.300.000 TL48 ay%2,9559.653 TL
T10X 4More1.500.000 TL36 ay%2,9577.527 TL

5 Toyota C-HR Hybrid

Toyota C-HR Hybrid

Toyota C-HR Hybrıd 2.250.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

6 Toyota Corolla kampanyası

Toyota Corolla kampanyası

Corolla, 1.850.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

7 Peugeot ağustos ayı kampanyası

Peugeot ağustos ayı kampanyası

Peugeot, ağustos ayı için özel sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor.

Yeni PEUGEOT 208’de fiyatlar 199.000 TL’den başlıyor.

8 Renault Clio ağustos ayı kampanyası

Renault Clio ağustos ayı kampanyası

Yeni Renault Clio, ağustos ayına özel 1.715.000 TL'den başlayan fiyatları ve 200.00 TL kredi yüzde 0 faizle satışa sunulacak.

9 Renault Megane Sedan kampanyası

Renault Megane Sedan kampanyası

Renault Megane Sedan, ağustos ayına özel 1.686.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

10 Fiat Egea

Fiat Egea

Fiat Egea dizel araçlar 1.384.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

11 Fiat Grande Panda kampanyası

Fiat Grande Panda kampanyası

Fiat Grande Panda, 1.494.900 TL başlangıç fiyatı veya 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.

12 MG ağustos ayı kampanyaları

MG ağustos ayı kampanyaları

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit modeli ağustos ayına özel takas destekli anahtar teslim fiyatı 2.290.000 TL olarak açıklandı.

Ayrıca, MG HS Luxury benzinli ağustoa ayına özel 2.612.000 TL'den satışa sunuluyor.

13 Citroën ağustos ayı kampanyaları

Citroën ağustos ayı kampanyaları

Citroën C5 Aircross Hybrid modelinde ağustos ayına özel 2.599.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Elektrikli Ë-C3 Aircross modelinde ağustos ayına özel 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği veriliyor.

14 Mercedes ağustos ayı kampanyası

Mercedes ağustos ayı kampanyası

CLA 200+ BEV, 1 milyon TL kredi için 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede ise yüzde 2,90 faiz oranıyla satışa sunuluyor. 

GLA 200 FL AMG modelinde 900 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz uygulanıyor. 

GLB 220 4MATIC için ise 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz oranı bulunuyor.
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