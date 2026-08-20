Otomobil markalarının ağustos kampanyaları: Hangi marka ve modellerde indirim ve kredi seçenekleri var?

Otomobil markaları, ağustos ayında araç satın almak isteyenlere yönelik kampanyalarını duyurdu. Farklı modeller için indirim, kredi ve çeşitli ödeme seçenekleri sunulurken kampanyaların koşulları markalara göre değişiyor.
Peki, Ağustos 2026 otomobil kampanyaları neler? Hangi otomobil markalarında kampanya var? İşte markaların ağustos ayı otomobil kampanyalarının detayları...
1 Ağustos ayı Nissan kampanyası
Nissan, Ağustos ayı kampanyalarını duyurdu. Buna göre, Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL'lik fiyatlarla satışa sunulacak.
N-Design ve Platinum versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 1.000.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği de sunulacak.
2 Nissan Juke ağustos ayı kampanyası
Juke Tekna Plus DCT seçeneği 1.899.000 TL'lik fiyatlarla alıcısını bekliyor.
Bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 Ay yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği de sunuluyor.
3 TOGG Kampanyaları
T10F, 1.700.000 TL 48 ay yüzde 2,95 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10F V2
|1.000.000 TL
|12 ay
|%0,00
|83.334 TL
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|10 ay
|%0,00
|150.000 TL
|T10F V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%2,95
|78.008 TL
|T10F V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,95
|59.653 TL
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,95
|77.527
4 TOGG T10X kampanyası
T10X, 1.700.000 TL 48 ay yüzde 2,95 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunulacak.
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|800.000 TL
|12 ay
|%0,00
|66.667 TL
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|10 ay
|%0,00
|150.000 TL
|T10X V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%2,95
|78.008 TL
|T10X V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%2,95
|59.653 TL
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%2,95
|77.527 TL
7 Peugeot ağustos ayı kampanyası
Peugeot, ağustos ayı için özel sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor.
Yeni PEUGEOT 208’de fiyatlar 199.000 TL’den başlıyor.
8 Renault Clio ağustos ayı kampanyası
Yeni Renault Clio, ağustos ayına özel 1.715.000 TL'den başlayan fiyatları ve 200.00 TL kredi yüzde 0 faizle satışa sunulacak.
9 Renault Megane Sedan kampanyası
Renault Megane Sedan, ağustos ayına özel 1.686.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
11 Fiat Grande Panda kampanyası
Fiat Grande Panda, 1.494.900 TL başlangıç fiyatı veya 250.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle alıcılarını bekliyor.
12 MG ağustos ayı kampanyaları
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit modeli ağustos ayına özel takas destekli anahtar teslim fiyatı 2.290.000 TL olarak açıklandı.
Ayrıca, MG HS Luxury benzinli ağustoa ayına özel 2.612.000 TL'den satışa sunuluyor.
13 Citroën ağustos ayı kampanyaları
Citroën C5 Aircross Hybrid modelinde ağustos ayına özel 2.599.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
Elektrikli Ë-C3 Aircross modelinde ağustos ayına özel 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneği veriliyor.
14 Mercedes ağustos ayı kampanyası
CLA 200+ BEV, 1 milyon TL kredi için 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede ise yüzde 2,90 faiz oranıyla satışa sunuluyor.
GLA 200 FL AMG modelinde 900 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz uygulanıyor.
GLB 220 4MATIC için ise 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz oranı bulunuyor.