Otomobil markalarının ağustos kampanyaları: Hangi marka ve modellerde indirim ve kredi seçenekleri var?

CLA 200+ BEV, 1 milyon TL kredi için 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede ise yüzde 2,90 faiz oranıyla satışa sunuluyor.

GLA 200 FL AMG modelinde 900 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz uygulanıyor.

GLB 220 4MATIC için ise 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 1,50, 24 ay vadede yüzde 2,90 faiz oranı bulunuyor.