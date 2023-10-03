ARA
Bist 100
8523,57
0,43%
Bist 100
Dolar/TL
27,5
0,1282%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8236
0,1648%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0481
0,0391%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1614,41
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın eylül ayında yüzde 55,9 büyüyerek 96 bin 793 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

03 Ekim 2023 | 11:35
Son Güncellenme: 03 Ekim 2023 | 11:56
0
Otomotiv satışlarında rekor serisi eylülde de sürdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu döneminde yüzde 67 artışla 666 bin 890 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Eylül ayı satışları

Bu yılın eylül ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı eylül ayına göre yüzde 55,9 artarak 96 bin 793 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,4 artarak 17 bin 822'ye ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,1, otomobil satışları yüzde 69,3 ve hafif ticari araç satışları yüzde 22,1 artış gösterdi.

Segment ve gövde tiplerine göre satışlar

Ocak-Eylül 2023 döneminde, pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 368 bin 503 adetle yüzde 55,3, B segmenti otomobiller ise 217 bin 978 adetle yüzde 32,7 paya sahip oldu.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,5 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,8 payla sedan ve yüzde 20,5 payla hatchback otomobiller takip etti

Togg teslimatları 5 bin 604 adete ulaştı

Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 80,3 olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 19,7 olarak belirlendi.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 78,1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9 payla ikinci sırada yer aldı.

Markaların satış adetlerine bakıldığında ise Togg, sadece eylül ayında 2 bin 204 adet, teslimata başlanılan mayıs ayından bu yana ise 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

BU HABERLER DE DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR: 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1614,41 0,01%
  • ALTIN ONS 1825,95 -0,11%
  • BIST 100 8523,57 0,43%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,5 0,1282%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8236 0,1648%
  • EURO/USD 1,0481 0,0391%
  • INGILIZ STERLINI 1,20631 -0,19815%
  • JAPON YENI 149,878 0,008%
  • KANADA DOLARI 1,37213 0,40649%
  • RUS RUBLESI 99,1985 0,4033%
Günün En Çok Okunanları
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, 2023 Heroes Kadın Liderler Küresel 100 listesine seçildi
GERİ
İLERİ
Çalışan mutluluğu son 3 yılın en düşüğünde; uzmanlara göre nedenleri
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Borsa günü rekorlarla kapattı: Bugün hangi veriler var?
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Kentsel dönüşüm yasasında önemli değişiklik: Anlaşma oranı salt çoğunluğa çekilecek
Banka sektörü ve hisselerinde ne bekleniyor?
Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum ne?
Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
'Sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi ve tabana yayılmasına öncelik vereceğiz'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL