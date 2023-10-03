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Reklamsız Instagram veya Facebook'un ücretleri belli oldu

Meta Platforms META.O, Avrupalı ​​kullanıcılar için Instagram veya Facebook'a reklamsız aboneliklerden ayda 10 euro talep edecek. Mobilden yapılan ödemelerde 13 euro alınacak. Her bir ek hesap için ise 6 euro alınması planlanıyor.

03 Ekim 2023 | 09:43
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Reklamsız Instagram veya Facebook'un ücretleri belli oldu

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Meta, düzenleyici kurumlara önümüzdeki aylarda Avrupa'daki kullanıcılar için reklamsız abonelik (SNA) planını kullanıma sunmayı umduğunu söyledi.

Plana göre kullanıcılar kişiselleştirilmiş reklamlarla Instagram ve Facebook'a ücretsiz erişmeye devam edecek veya hizmetlerin reklamsız sürümleri için ödeme yapacak.

Raporda, plan kapsamında Meta'nın düzenleyicilere, masaüstü kullanıcılardan Facebook veya Instagram hesabı için ayda yaklaşık 10 euro ve her ek bağlantılı hesap için yaklaşık 6 euro ücret alacağını söylediği belirtildi.

WSJ'nin haberine göre, mobil cihazlarda fiyat ayda yaklaşık 13 euroya çıkacak çünkü Meta, Apple ve Google'ın uygulama mağazaları tarafından uygulama içi ödemelerden alınan komisyonları da hesaba katacak. (NTV)

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