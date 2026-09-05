Suzuki Eylül kampanyalarını duyurdu: ÖTV avantajı, takas desteği ve ticari kredi fırsatı var

Suzuki, eylül ayında tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği de sunuyor. Mevcut aracını yenileyerek S-Cross ailesine geçmek isteyen kullanıcılar, kampanya kapsamında sağlanan takas desteğinden yararlanabiliyor. Özellikle S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4 modelinde sunulan avantajlı satın alma koşullarına ek olarak 50.000 TL takas desteğinin de sağlanması, Suzuki’nin gelişmiş ALLGRIP 4x4 teknolojisine ulaşmak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Suzuki’nin şehir içi kullanım konforunu arazi kabiliyetiyle bir araya getiren Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 modeli, eylül ayında 2.329.000 TL kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Modelde ayrıca 50.000 TL takas desteği sağlanıyor. Böylece Suzuki’nin 4x4 uzmanlığını temsil eden Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4, avantajlı fiyat ve takas desteğini aynı kampanyada bir araya getiriyor. Vitara ailesinde GL Elegance 4x2 ve Black Edition 4x2 versiyonları hariç diğer versiyonlarda da 50.000 TL takas desteği sunuluyor.

Suzuki, eylül ayında finansman olanaklarını da güçlendiriyor. Tüm Suzuki modellerinde tüzel müşterilere özel 500.000 TL, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Vitara ve S-Cross modellerindeki fiyat, ÖTV dilimi ve takas avantajlarını finansman desteğiyle tamamlayan Suzuki, eylül ayında farklı müşteri beklentilerine yönelik cazip satın alma alternatifleri sunmaya devam ediyor. Suzuki’nin eylül ayına özel kampanyaları, sınırlı stoklara yönelik avantajlar, takas desteği ve finansman fırsatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, en yakın Suzuki yetkili satıcısını ziyaret edebilir.