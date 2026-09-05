Suzuki Eylül kampanyalarını duyurdu: ÖTV avantajı, takas desteği ve ticari kredi fırsatı var

Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 modeli 2.329.000 TL’lik avantajlı fiyatıyla öne çıkarken, Vitara GL Elegance 4x2 modeli ise 2.063.000 TL’lik cazip fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kampanyaya katılan yetkili satıcılarda sınırlı sayıda stokla sunulan Vitara GL Elegance 4x2, bireysel kredi kullanım imkânıyla da kullanıcıya avantajlı bir satın alma fırsatı sunuyor. Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 ve S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4 modellerinde sunulan 50.000 TL takas desteğine ek olarak, tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği sağlanıyor. Suzuki ayrıca tüm modellerinde geçerli 500.000 TL, 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânıyla eylül ayında da avantajlı satın alma fırsatları sunuyor.
1 Vitara Black Edition’da sınırlı stoklara özel %80 ÖTV dilimi fırsatı
Güçlü ve dikkat çekici tasarımıyla Vitara ailesinin en karakteristik üyelerinden biri olan Vitara Black Edition 4x2, eylül ayında 2.585.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Suzuki yetkili satıcılarında yerini alıyor. Black Edition’a özgü tasarım detayları ve sunroof donanımıyla güçlü bir görünüm sunan modelde, yetkili satıcılarda bulunan sınırlı sayıdaki stok için %80 ÖTV dilimi avantajı sağlanıyor. Vitara Black Edition’ın dikkat çekici tasarımını avantajlı satın alma koşullarıyla bir araya getiren kampanya, sınırlı stoklarla eylül ayının öne çıkan Suzuki fırsatları arasında yer alıyor.
2 S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4’te ÖTV avantajı
Suzuki’nin DNA’sında önemli bir yere sahip olan ALLGRIP 4x4 teknolojisini konfor, güvenlik ve çok yönlü kullanım özellikleriyle buluşturan S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4 de eylül ayında cazip satın alma koşullarıyla müşterilerle buluşuyor. Modelin Suzuki yetkili satıcılarında bulunan sınırlı sayıdaki stokunda %80 ÖTV dilimi avantajı sunuluyor. Böylece Suzuki’nin uzun yıllara dayanan 4x4 uzmanlığından yararlanmak isteyen müşteriler, S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4’e avantajlı koşullarla ulaşma fırsatı elde ediyor.
3 Tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği
Suzuki, eylül ayında tüm S-Cross modellerinde 50.000 TL takas desteği de sunuyor. Mevcut aracını yenileyerek S-Cross ailesine geçmek isteyen kullanıcılar, kampanya kapsamında sağlanan takas desteğinden yararlanabiliyor. Özellikle S-Cross ALLGRIP GL Elegance 4x4 modelinde sunulan avantajlı satın alma koşullarına ek olarak 50.000 TL takas desteğinin de sağlanması, Suzuki’nin gelişmiş ALLGRIP 4x4 teknolojisine ulaşmak isteyen müşteriler için önemli bir fırsat oluşturuyor.
Suzuki’nin şehir içi kullanım konforunu arazi kabiliyetiyle bir araya getiren Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4 modeli, eylül ayında 2.329.000 TL kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Modelde ayrıca 50.000 TL takas desteği sağlanıyor. Böylece Suzuki’nin 4x4 uzmanlığını temsil eden Vitara ALLGRIP GL Elegance 4x4, avantajlı fiyat ve takas desteğini aynı kampanyada bir araya getiriyor. Vitara ailesinde GL Elegance 4x2 ve Black Edition 4x2 versiyonları hariç diğer versiyonlarda da 50.000 TL takas desteği sunuluyor.
Suzuki, eylül ayında finansman olanaklarını da güçlendiriyor. Tüm Suzuki modellerinde tüzel müşterilere özel 500.000 TL, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. Vitara ve S-Cross modellerindeki fiyat, ÖTV dilimi ve takas avantajlarını finansman desteğiyle tamamlayan Suzuki, eylül ayında farklı müşteri beklentilerine yönelik cazip satın alma alternatifleri sunmaya devam ediyor. Suzuki’nin eylül ayına özel kampanyaları, sınırlı stoklara yönelik avantajlar, takas desteği ve finansman fırsatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, en yakın Suzuki yetkili satıcısını ziyaret edebilir.