Çin’de fark etti, Elmalı'da üretime başladı: Yılda 140 tona ulaştı

Hem iç piyasadaki marketlere hem de Hollanda'ya ürün gönderdiğini dile getiren Koloğlu, "Şu anda 140 ton üretiyoruz, seneye 200 ton olacak. Yine de yurt dışındaki talebi karşılayamıyoruz. Talep çok yüksek, dünyada en çok satılan ikinci meyve." dedi.