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Tesla'nın 2 milyar dolarlık yeni fabrikasının yeri netleşiyor

Bloomberg'in haberine göre Tesla 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Hindistan ile anlaşmaya yakın.

21 Kasım 2023 | 15:47
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Tesla'nın 2 milyar dolarlık yeni fabrikasının yeri netleşiyor

Hindistan, Tesla ile otomobillerini önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye sevk etmesine ve iki yıl içinde bir fabrika kurmasına olanak tanıyacak bir anlaşmaya yakın görünüyor.

Bloomberg'in haberine göre, Ocak ayında düzenlenecek olan Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde anlaşmanın açıklanması planlanıyor.

Haberde konuşan kaynaklardan biri Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletlerinin elektrikli araçlar ve ihracat için iyi kurulmuş ekosistemlere sahip olmaları nedeniyle değerlendirildiğini söyledi.

Habere göre, Tesla ülkedeki fabrika yatırımı için en az 2 milyar dolarlık minimum yatırım yapmayı planlarken, ülkeden otomobil parçası alımlarını 15 milyar dolara kadar çıkarabilecek.

Haberde konuşan kaynaklardan biri, ABD'li otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için bazı bataryaları Hindistan'da üretmeye çalışacağını da söyledi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar anlaşmayla ilgili nihai bir karar verilmediğini ve planların değişebileceğini söyledi. Tesla'nın patronu Elon Musk Haziran ayında yaptığı açıklamada Tesla'nın Hindistan'da "önemli bir yatırım" yapmayı planladığını ve 2024 yılında ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti.

Modi hükümeti, elektrikli araçların yerli üretimini arttırmak ve daha temiz ulaşımın daha hızlı benimsenmesini teşvik etmek için bir süredir politikalar geliştiriyordu.

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