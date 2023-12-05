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Tofaş'ın Stellantis hamlesine nihai rekabet incelemesi

Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarının tamamının devralınması işleminin Rekabet Kurulu tarafından nihai incelemeye alınmasına karar verildiğini açıkladı.

05 Aralık 2023 | 11:44
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Tofaş'ın Stellantis hamlesine nihai rekabet incelemesi

Tofaş'ın Stellantis Otomotiv'in paylarını devralınması işlemi nihai rekabet incelemesine alınacak.

Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu izni konusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından, işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada bu kapsamda sürecin devam ettiği, daha önce paylaşılan öngörülen tamamlanma tarihinde değişiklik olabileceği ifade edildi.

Tofaş, Temmuz ayında çerçeve anlaşmayla 1 Mart'ta varılan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin 400 milyon euroya devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurmuştu.

Açıklamada Stellantis Otomotiv'in paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin pay devir sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu.

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