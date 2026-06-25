Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2026'nın ilk 5 ayında Türkiye pazarında iki modeliyle ilk iki sırada yer aldı.

T10X, 9 bin 70 satışla birinci, T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci olurken toplamda 16 bin 745 satışa ulaşan markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Yollara çıkışının üçüncü yılı tamamlayan Togg, bugün 105 bini aşkın kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.