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Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda

2025'i 39 bin 20 adet T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamlayan Togg, 2027 yılında üç yeni modelini daha kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Togg'un yeni yol haritası belli oldu: 3 yeni model yolda

Elektrikli otomobil pazarında 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla lider tamamlayan Togg, 2027'de üç yeni modeli daha yollara çıkaracak.

1 Togg, 2026'ının ilk 5 ayında ilk sırada

Togg, 2026'ının ilk 5 ayında ilk sırada

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2026'nın ilk 5 ayında Türkiye pazarında iki modeliyle ilk iki sırada yer aldı. 

T10X, 9 bin 70 satışla birinci, T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci olurken toplamda 16 bin 745 satışa ulaşan markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Yollara çıkışının üçüncü yılı tamamlayan Togg, bugün 105 bini aşkın kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

2 81 ilde kullanıcılarına hizmet veriyor

81 ilde kullanıcılarına hizmet veriyor

Togg, çift motorlu ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip 4More serisini (T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More), 7 Ekim 2025 itibarıyla dijital platformu Trumore üzerinden siparişe sundu.

Togg, Aralık 2025'te Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ'da temsilci bayilik sistemini pilot olarak hayata geçirdi. Marka, bugün 81 ilde 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla kullanıcılarına hizmet sunuyor.

3 Şarj ekosisteminde zirvede

Şarj ekosisteminde zirvede

Togg'un kurduğu yüksek hızlı şarj ağı ve şarj hizmeti markası Trugo, 81 ilde kesintisiz deneyimle 4 milyon şarj işlemine ulaştı.

Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ilk kez yayımladığı Temmuz 2025 verilerinde yüzde 27,3 pazar payıyla şarj ekosisteminde zirveye yerleşti.

4 3 yeni model yolda

3 yeni model yolda

Togg, dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL'nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere stratejik iş birliğine imza attı. 

CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisiyle geliştirilecek üç modelin 2027'nin ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.
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