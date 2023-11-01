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Toyota'dan üretim ve satış rekoru

Nisan-eylül döneminde, son 4 yılın en yüksek küresel üretim istatistiğini yakalayan Toyota Motor, 5,17 milyon adet araç ile şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdi.

01 Kasım 2023 | 11:03
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Toyota'dan üretim ve satış rekoru

Yarı iletken tedarikindeki yeniden toparlanmalar sonrası otomobil üreticileri, üretim ve satışlarına ivme kazandırıyor.

Toyota açıklamasına göre Japon üretici, Nisan-Eylül 2023'te, son 4 yılın en başarılı üretim verilerine ulaştı.

Buna göre firmanın küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 artışla 5,06 milyona yükseldi.

6 ayda küresel bazda 5,17 milyon adet araç satışı yapan Toyota, böylelikle şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdi.

Araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 yükseldi. Yarı iletken tedarikindeki toparlanma, artışları olumlu etkiledi.

Ülke içi satışlar yüzde 33,8 artışla 790 bin 168'e çıkarken, deniz aşırı satışlar ise yüzde 5,5 artışla 4,38 milyona yükseldi.

Elektrikli araç satışları 7 kat arttı 

Sıfır emisyon modellerin sayısının artmasıyla firmanın, küresel bazda tam elektrikli araç satışları 7 kat artarak 58 bin 984'e çıktı.

Toyota; tarihinde, mali yılın ilk yarısı kabul edilen Nisan-Eylül'de, hem üretim hem satış verilerinde 5 milyon sınırını ilk kez aştı.

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