New York borsasında karışık seyir: Petrol fiyatları yükselişte

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,57 azalarak 53.110,45 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.717,81 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artışla 26.528,57 puana yükseldi.

ABD'de dün İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD-İran arasındaki gerilim risk iştahını baskıladı

Jeopolitik gelişmeler piyasaların seyrinde etkili olmaya devam ederken, hafta sonu ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar risk iştahını baskıladı.

ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.

Ayrıca Suudi Arabistan, bugün ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştiğini bildirdi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı arttı

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1 artarak 97,96 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili yaklaşık yüzde 2 artışla 93,07 dolardan alıcı buldu.

Ülkede dün benzinin ortalama galon fiyatı 4,15 dolar oldu ve ilk kez bir İşçi Bayramı tatilinde 4 doların üzerinde kaydedildi.

Artan enerji maliyetleri, kalıcı enflasyon endişelerini tetiklerken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısına çevrildi.

Kanada'nın ABD'ye yönelik uygulayacağı gümrük vergileri yürürlükte

Analistler, geçen hafta ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin faiz artışı beklentilerini canlandırdığına işaret ederek, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının Fed'in muhtemel para politikası adımına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Ticaret cephesinde, Kanada'nın ABD'ye misilleme niteliğindeki gümrük vergileri yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in Amerikan pazarında satış yapmaya devam edebilmesi için ürünlerini ABD'de üretmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, yapay zeka altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Amazon ile işbirliğine gittiğini duyuran Qualcomm'un hisseleri güne yüzde 7 kazançla başladı.