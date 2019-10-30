Fizy, sponsorlukta gençlere odaklandı
Geçen yıl müzik haftası düzenleyen Turkcell’in dijital müzik platformu fizy, bu tür etkinliklerle marka bilinirliğini artırıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Dijital ihracat da yapan şirket, gençlere yönelik müzik yarışmalarında sponsorluk ve destek projeleri de yürütüyor. Dünya çapında, müzik platformlarının oluşturduğu gelir, geçen yıl yüzde 32,9 yükseldi.
Dünyada dijital müzik platformlarından ücretli üyelikle yararlanan 255 milyon kişi var. Türkiye’de de dijital platformlardan müzik dinleme oranı her geçen gün artıyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 71,4’ü artık müziği dijital platformlardan dinliyor.
Yükselen bu trende ayak uyduran Turkcell de Türkiye’nin ilk dijital müzik platformu fizy’yi geliştirdi. Bugün 4 milyon aktif kullanıcısı olan platformda yerli ve yabancı 35 milyondan fazla içerik bulunuyor.
GENÇLİK ETKİNLİKLERİ
Adını geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği müzik haftası ile güçlendiren fizy, bu etkinlikte 200 bini aşkın müzikseveri buluşturdu. fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl ise 4-9 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, bu gibi kültürel etkinlikler içeren projelerden aldıkları geri dönüşün önemli olduğunu söylüyor. Tansuğ, “Bu elbette iki yönlü bir bilgi akışı anlamına geliyor.
Bu işbirlikleri ve projeler marka bilinirliğinin artırılması anlamında büyük farklar yaratıyor. Buraya gelen dinleyici ve izleyicilerin tüketim alışkanlıkları ve beğenileri hakkında ilk elden veri anlamını taşıyor” diyor.
Platform, her yaştan dinleyici kitlesine hitap ediyor. Ancak elbette gençler arasında oldukça popüler bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ataç Tansuğ, müzik anlamında da dijital platform üzerinden sponsorluk ve destek projeleri olduğunu ifade ediyor.
Tansuğ, “Örneğin Türkiye’nin en uzun süreli, aralıksız olarak sürdürülen gençlik etkinliği ve ‘Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu’ olan Liseler Arası Müzik Yarışması’nın sponsoruyuz. Geçtiğimiz ay Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA’dan sponsorluk ödülüne de layık görüldük” diye konuşuyor.
DİJİTAL İHRACAT
Turkcell’in stratejik odak alanları arasında dijital servisleri bulunuyor. Bin 200 AR-GE mühendisinin geliştirdiği dijital uygulamaları indirme sayısı 180 milyonu aşmış durumda.
Yaptıkları çalışmalarla dijital ihracat yaptıklarını da ifade eden Ataç Tansuğ, fizy’nin Almanya Ukrayna, Belarus ve Kıbrıs’ta da hizmet verdiğini söylüyor.
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