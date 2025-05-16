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Anneler Günü’nün alışveriş karnesi belli oldu

Anneler Günü satış verilerine göre, 2025’te en çok buharlı ütüler, dikey süpürgeler ve tam otomatik espresso makineleri hediye edildi; fonksiyonel teknolojiler hem online kanallarda hem de perakendede satışlara damga vurdu.

16 Mayıs 2025 | 17:07
Anneler Günü’nün alışveriş karnesi belli oldu

Son birkaç yıldır Anneler Günü kampanyaları, sadece annesine hediye alacakların değil, evlenecek ve yazlık eşyalarını yenileyecek tüketicilerin de yakından takip ettiği bir cazip bir indirim zamanına dönüştü. 

Küçük ev aletleri sektörünün yılın en heyecanlı kampanya dönemi haline gelen Anneler Günü için Philips, satış verilerini açıkladı. 2025 Anneler Günü haftasında öne çıkan verilerine göre, tüketiciler en çok tam otomatik espresso makineleri, süpürge ve ütüleri satın aldı. 

2025 yılında bir önceki yılın aynı dönemine oranla satışını en çok artıran 5 kategori sırasıyla; tam otomatik espresso makineleri, ıslak ve kuru dik süpürgeler, gıda hazırlama, hava temizleme ve soğutma oldu. 

Türkiye’de giderek zenginleşen kahve kültürüyle beraber tam otomatik espresso makineleri penetrasyonunu çift haneli rakamlarla büyütmeye devam ediyor. Kahve köşeleri, evlerin vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Philips LatteGO 5500 tam otomatik espresso makinesi bu anneler günü döneminde bir önceki seneye göre satışını yüzde 61 artırdı. 

ONLINE KANALLAR BAŞI ÇEKTİ

Anneler günü performansı kanal bazında incelendiğinde, online satışlar %32 oranında artış kaydederken, teknoloji mağazaları genelinde daha dengeli bir tablo dikkat çekti.

FONKSİYONEL TEKNOLOJILERE İLGİ SÜRÜYOR

Versuni, 2025 Anneler Günü satış verilerinin, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran doğru inovasyonlara ve uzun ömürlü çözümlere olan ilgisinin artarak devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, “Evleri yuvaya çevirme ve hayatı kolaylaştırma vizyonumuzla, kullanıcıların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği teknolojik ürünleri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

 

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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
GERİ
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