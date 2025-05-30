BMD Başkanı: ‘Yaz ayları perakende için zor geçecek’

BMD'den yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri arasında gerçekleştirilen nisan ayı anketinin sonuçları açıklandı.

Açıklamada ankete ilişkin değerlendirmesine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, alım gücü daralan tüketicilerin gıda ve temel ihtiyaçlar dışındaki harcamaları giderek daha çok kıstığını belirterek, mart ayıyla kıyaslandığında nisanda özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerinde adet satışlarının daraldığını, cirolardaki artışın ise TÜFE'nin altında kaldığını ifade etti.

Ankete katılan üyelerin yüzde 53'ünün marta göre nisanda adet satışlarının düştüğünü kaydeden Öncel, şöyle devam etti:

"Adet satışlarının nisanda daraldığını beyan eden üyelerimizin oranı hazır giyimde yüzde 54, ayakkabıda yüzde 75'e ulaşıyor. Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) verilerinde de anketimizle paralel bir sonuç görüyoruz. BKM verilerine göre giyim ve ayakkabı için mart ayında 135 milyar lira olan kartlı harcama, nisanda 110,6 milyar lirada kaldı. Bu kategorilerdeki daralmayı kartlı işlem adetlerinden de izleyebiliyoruz. Mart ayında giyim ve ayakkabıda 72 milyon 405 bin olan işlem adedi, nisanda 56 milyon 310 bine geriledi. İlk dört aylara baktığımızda ise 2024'te 252 milyon 607 bin olan işlem adedinin bu yıl 239 milyon 456 bine düştüğünü görüyoruz. Bu tablo bize hazır giyim ve ayakkabı ihracatında yaklaşık 2,5 yıldır devam eden daralmanın iç piyasaya da sıçradığını gösteriyor. Yüksek maliyetlere bağlı fiyat artışları nedeniyle yerli ve yabancı müşteri alışverişi ertelediği için markalı perakende kampanyalı satışlara yöneliyor."

‘Haziranda adet satışları ve cirolarda artış bekliyoruz’

Öncel, yemek kategorisindeki markaların yüzde 100'ünün nisanda adet satışlarında artış olduğuna dikkati çekerek, "Mart ayında 87,3 milyar lira olan yemek için kartlı harcama, nisanda 111,5 milyar liraya, 200 milyon 739 bin olan işlem adedi ise 246 milyon 649 bine yükseldi. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 821 milyon 621 bin olan işlem adedi ise bu yıl 880 milyon 267 bine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Son anketle adet satışları ve cirolarda nisandan nisana bir yıllık değişimin de fotoğrafını çıkardıklarını belirten Öncel, BMD üyelerinin yüzde 58'inin Nisan 2024'e göre adet satışının düştüğünü, yüzde 75'inin de cirolardaki artışın TÜFE'nin altında kaldığını beyan ettiğini ifade etti.

Öncel, anketle ölçümlememekle birlikte mağazalardaki müşteri trafiğinde belirgin bir düşüş gözlemlediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı ve tatil alışverişiyle birlikte haziranda adet satışları ve cirolarda artış bekliyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında özellikle tatil bölgelerinde turiste satışın cirolara önemli katkısı oluyordu. Ancak Türkiye yabancılara da pahalı geldiği için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turiste satışların katkısı sınırlı kalacak. Yerli müşterinin alım gücündeki daralmayı da dikkate aldığımızda yaz aylarının perakende için zor geçeceğini söyleyebiliriz."