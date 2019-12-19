Dolar 5,94’ün üzerini gördü
Dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin katkısıyla 5,94 liranın üzerini gördü. ABD Başkanı Trump için Temsilciler Meclisi’nden azil kararı çıkması ise kur üzerinde pek etkili olmadı.
5,94’ÜN ÜZERİNİ GÖRDÜ
Dolar, güne bankalararası piyasada 5,9245 lira satış fiyatı seviyesinde başladı. Dolar/TL kuru çıkışını sürdürerek 5.9407’ye kadar yükseldi. Kur, saat 14:15 itibarıyla 5,9350 seviyelerinde işlem görüyor.
KURDAKİ OYNAKLIK DEVAM EDECEK Mİ?
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:
“Dün Dolar/TL’de bu yıl içinde haziran ve ekim ayında denenen 5.93-5.94 bölgesinin yeniden test edildiği gözlendi. Bir süredir 5.70-5.80 aralığında gidip gelen kurda, son TCMB faiz indirim hamlesiyle aynı zamanlarda ABD ile ilişkilerde yeniden artış gösteren gerginlik yükselişin tetikleyicileri oldu denilebilir. Son faiz indirimi ile reel faiz avantajının azalması ile S-400 savunma sistemi alımıyla ortaya çıkan yaptırım hamlelerine yenilerinin eklenmesi gibi nedenleri son yaşanan hareketlerle bağdaştırabiliriz. ABD’de savunma bütçesinin onaylanması ve Trump’ın da bu tasarıyı senatodan geçmesi halinde imzalayacağını belirtmesi ve bu tasarı içinde Türkiye’ye S-400 alımları nedeniyle CAATSA yaptırımlarının yer alması önümüzdeki günler için TL’de baskı nedeni olmaya devam edebilir.
Bu bağlamda dün BDDK’dan gelen kararın önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Kurda son yaşanan hareketler ve volatilitedeki artış sonrası BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 10’unu geçemeyeceğini açıkladı. Bu hamle ile birlikte yine bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’i ile sınırlandırılması uygulamasının da geçen sene Eylül ayında bildirildiği gibi devam ettiğini duyurdu. Bu hamlenin kurda son yaşanan dalgalanma boyutunun daha fazla yükselmemesi adına gerçekleştirildiğini söylemek mümkün.”
BDDK’NIN SWAP HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?
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