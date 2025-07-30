Gözler Fed'in faiz kararında

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlik ve bu hususta değişkenlik gösteren politikalar piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Dolardaki son 4 günlük yükseliş sona erdi

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e inerken, dolar endeksi de azalan ticaret gerilimi ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına ilişkin artan beklentilerle yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesine çekilerek son 4 işlem günündeki yükselişini sona erdirdi.

Dolar endeksinin zayıflaması ve gerileyen tahvil getirilerinden destek bulan altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 artışla 3 bin 327 dolara çıkarken, yeni güne yatay seyirle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 71,8 dolarda bulunuyor.

New York Borsası negatif seyretti

Bilanço döneminde şirket finansallarında da söz konusu etkiler izlenirken, sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, şirketin kar tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,5 değer kaybetti. ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de ikinci çeyrekte daha az zarar bildirmesine karşın yüzde 4,4 düştü.

ABD merkezli kurye şirketi UPS'in hisseleri ise şirketin makroekonomik belirsizlikleri gerekçe göstererek yıl geneli için gelir veya kar tahmini sunmaktan kaçınması nedeniyle 10,6 değer kaybetti. Beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un hisseleri de şirketin kar tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 13,4 düştü.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında tarife anlaşmasının pozitif yansımaları izleniyor

Avrupa borsaları dün pozitif seyrederken, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin tarifeler konusunda anlaşmasının yanı sıra ABD ile Çin'in de uzlaşı sağlayabileceği sinyalleri bölgede öne çıkıyor.

Fed'in faiz kararına ek olarak Euro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunurken, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de takip ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Bu arada dün yayımlanan IMF raporunda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarıldığı, 2026 yılı için ise 1,2 olarak korunduğu belirtildi.

Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0'dan 0,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6 ve gelecek yıl için yüzde 1 olarak korunduğu bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,4'ten 0,5'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,8'de tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,1'den 1,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,4'te tutulduğu aktarıldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,23 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları ABD-Çin görüşmelerinden kesin sonuç bekleyen yatırımcıların temkinli tutumu ve bu akşam Fed, yarın da Japonya Merkez Bankasından (BoJ) gelecek faiz kararları öncesinde karışık seyrediyor.

ABD ile Çin'den üst düzey yetkililerin yürüttüğü ticaret görüşmelerinde resmi bir anlaşma duyurulmazken, uzlaşıya ilişkin olumlu sinyaller verildi. Çin basınında yer alan haberde, ABD ile Çin heyetlerinin müzakerelerin üçüncü turunda karşılıklı olarak tarife artışlarına ara verme kararlarını uzatma konusunda anlaştığı belirtildi.

IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin revizyon

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 10.487,25 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 12.013,00 puanda işlem gördü.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin paylaşıldığı IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, nisan ayındaki tahminlerinde, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl 3,2 büyümesini öngörmüştü.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,5760'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,5720'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Euro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

11.00 Almanya, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

12.00 Euro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.15 ABD, temmuz ayı ADP Özel Sektör İstihdamı

15.30 ABD, 2. çeyrek yıllıklandırılmış GSYH

17.00 ABD, haziran ayı bekleyen konut satışları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması