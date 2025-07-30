Yangın sonrası dikkat çeken görüntü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Yangın sonrası Karahıdır Mahallesi'nde yeşil kalan bir nektarin bahçesi ise dikkat çekti.
1 'NEMLİ OLMASI, DİBİNDE KURU OT OLMAMASI... '
25 dönümlük arazinin sahibi 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz şunları söyledi: Cumartesi günü akşamüstü Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında yangın çıktığını duyunca, köylülerle traktörlerimizi alıp oraya gittik. Ancak kısa bir süre sonra muhtarımız tarafından atılan mesajla köyümüzün de tehlike altında olduğunu öğrendik. Daha sonra köyümüze geri geldik. Söndürüldükten sonra tarlama geldiğimde benim burasının yanmadığını gördüm. Benim bu tarlanın yanmamasının sebebi, damlama sistemiyle sulama yapıyorum. Sürekli nemli olması ve ağaçlarımın dibinde kuru ot olmaması çok etkili oldu. Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı bir daha Allah bize yaşatmasın."
2 ÇEVRESİNİ YOL İLE ÇEVİRMEM ETKİLİ OLDU
Köylerinin tahliye edildiğini ancak bırakıp gitmediklerini belirten Kiraz, "İtfaiye ekipleriyle, belediyelerle birlikte bizde köyümüzü savunduk. Benim bu arazime yangının ulaşmaması, çevresini yol ile çevirmemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim bahçem ve yanımdaki bahçe gerekli bakımları zamanında yaptığımız için yemyeşil kaldı. Bu araziyi Allah korudu. Çiftçilerimiz arazilerin çevresinde böyle alanlar bıraksın. Faydasını gördük. Birkaç ağaç eksik olması hepsinin kurtulmasına vesile oldu. Sulama borularımız zarar gördü. Ancak canımız, köyümüz kurtuldu. O kadar zararı düşünmüyoruz" dedi. Halil Kiraz, önceden beri ağaçlarından birkaç tanesini ihtiyaç sahipleri hayır için dağıttığını söylüyor.