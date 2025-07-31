Bankada yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) faaliyet izni aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) izniyle kurulan Türkiye Emlak Katılım Bankasının, iştiraki Tasarruf Finansman A.Ş ile vatandaşlara ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlandığını belirtti.

Bankadan yapan açıklamaya göre Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hayata geçirdiği ilklerle gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük destek veren banka, uygulamaya koyduğu konut projelerinden Bahçelievler Konutları ile Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi, Eskişehir-Yunuskent, Ankara Yenimahalle, Diyarbakır konutları ve diğer sembol yapılarla ülkenin imarına önemli katkı sağladı.

Açıklamada şu bilgiler yer alıyor:

Katılım bankası olarak 2019'da hizmet vermek için faaliyet izni alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 99 yıllık köklü geçmişi, alanında uzman bankacılardan oluşan ekibi ve sektöre kazandırdığı yeniliklerlle ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Kurulduğu 1926'dan bu yana istikrarlı büyümesini kararlılıkla sürdüren Emlak Katılım, karlılık ve aktif büyümede yakaladığı güçlü ivmeyle öne çıkıyor. Özkaynak karlılığı açısından ise bankacılık sektöründe üst sıralarda yer alıyor.

Toplu konut finansman modelini geliştiren Emlak Katılım, köklü mirasından aldığı bu misyonla bir ilke daha imza attı. Bir asır boyunca ev sahibi olmak isteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, tasarruf finansman sistemindeki ilk banka olarak bu mirası geleceğe taşıyor.

Güçlü sermaye yapısı, istikrarlı büyüme performansı, yeni ürün ve hizmetleri ile sektöre yön veren Emlak Katılım, kurduğu tasarruf finansman şirketiyle ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Emlak Katılım, bu yeni adımıyla tasarrufa dayalı finansman modellerini; ülke geneline yayılan güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.