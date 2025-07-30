Tüpraş'ın 2. çeyrek kârı beklentileri aştı

2025'in ikinci çeyreğinde Tüpraş’ın net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 183,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna kârşın operasyonel alanda ilk çeyreğe kıyasla belirgin bir toparlanma görüldü.

BloombergHT’den Burcu Kıratlı'nın analizine göre, şirketin:

Brüt kârı: 17,8 milyar TL

17,8 milyar TL Faaliyet kârı: 9,6 milyar TL

9,6 milyar TL FAVÖK: 15 milyar TL

15 milyar TL Stok etkisinden arındırılmış FAVÖK: 13,8 milyar TL oldu.

Tüpraş’ın net kârı ikinci çeyrekte 8,8 milyar TL olarak açıklanarak analist beklentilerinin üzerine çıktı. Bu rakam, 2025’in ilk çeyreğindeki 97 milyon TL’lik net kâra kıyasla dikkat çekici bir toparlanmaya işaret ediyor. Ürün marjlarındaki artış, yüksek kapasite kullanımı ve operasyonel verimlilik bu yükselişi destekleyen temel unsurlar oldu.

Ancak şirketin satış gelirleri, ürün fiyatlarındaki düşüş ve hacim daralması nedeniyle yıllık bazda sınırlı kaldı.

Şirket, ikinci çeyrekte 7,6 milyon tonluk satış gerçekleştirdi. Bunun, 5,9 milyon tonu yurt içi satışlardan, 1,7 milyon tonu uluslararası satışlardan geldi.

Yurt içi satışlar, yıllık bazda yüzde 3 artarken, bu artışta özellikle yüzde 13 oranında artan benzin satışları etkili oldu. Üretim tarafında ise şirket 7 milyon ton üretim gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemindeki 6,8 milyon tonluk üretimin üzerine çıktı. Kapasite kullanım oranı yüzde 98 seviyesinde ölçüldü.

Ürün marjlarında genel olarak normalleşme eğilimi sürerken, bazı segmentlerde talep kaynaklı toparlanmalar izlendi. Çeyreklik değişimler şöyle:

Motorin marjı: 17,1 $ → 16,1 $

17,1 $ → 16,1 $ Jet yakıtı marjı: 16,0 $ → 16,3 $

16,0 $ → 16,3 $ Benzin marjı: 16,2 $ → 14,1 $

Yıllık bazda ise motorin ve jet yakıtı marjları 2024’ün yüksek seviyelerine göre daha düşük seyretti. Benzin marjı stok etkisiyle gerilerken, YKFO (yüksek kükürtlü fuel oil) marjlarının güçlü kalmasında arz kısıtları etkili oldu.

2025 ikinci çeyrek sonu itibarıyla Tüpraş’ın nakit pozisyonu 2,3 milyar dolar oldu. İlk çeyrekteki 1,2 milyar dolarlık seviyeden bu artış, FAVÖK katkısı ve işletme sermayesindeki iyileşme ile sağlandı. Şirketin bu çeyrekte:

129 milyon dolar yatırım harcaması

211 milyon dolar temettü ödemesi yaptığı bildirildi.

Buna rağmen nakit dengesi güçlü kalmayı başardı. Net borç ise 49 milyar TL seviyesinde olurken Net Borç/FAVÖK oranı -0,9 olarak kaydedildi.

Tüpraş, 2025 genelinde, net rafineri marjının varil başına 5-6 dolar aralığında, yaklaşık 26 milyon ton üretim, 30 milyon ton satış yapılmasını öngörüyor.

Kapasite kullanım oranının yıl boyunca ortalama yüzde 90-95 seviyesinde olması bekleniyor. Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 600 milyon dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 4,1 dolar/varil olan rafineri marjı, ikinci çeyrekte 5,3 dolar/varile yükseldi. Ancak bu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6,8 dolarlık seviyenin hala gerisinde. Şirket, yılın geri kalanında bu marjın 5-6 dolar bandında devam etmesini öngörüyor.