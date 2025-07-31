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Oba Makarna'da temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a genel kurulun temettü kararını duyurdu. Peki, Oba Makarna ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar:

30 Temmuz 2025 | 23:23
Oba Makarna'da temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Oba Makarna'dan KAP'a yapılan bildirime göre şirket pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi ise 24 Aralık olacak. Bugün şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 30.07.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da 4. OSB3 83422 nolu Cad. No:1, Şehitkamil, Gaziantep Türkiye adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda; Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı karının dağıtımına ilişkin teklifini içeren karar genel kurul tarafından kabul edilmiştir.
 

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