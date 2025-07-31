Borsa yatırımcısı iki yıl öncesine döndü

Ekonomim'in haberine göre Haziran 2023’e kadar süren düşük faiz politikası ve halka arzların ilk günlerde tavan serisi yakalaması yatırımcının borsaya yönelmesin eneden olmuştu. Pandemi öncesi 1-1.5 milyon olan yatırımcı sayısı hızla arttı. Yatırımcı sayısı Ekim 2023’te ise 8.55 milyon ile tarihi en yüksek seviyesini gördü. Analize göre Haziran 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan sıkı para politikası ise hisse senedi yatırımcısında değişikliğe yol açtı, sıkılaşan finansal koşulların bilançolarda olumsuz etki yaratması da bu eğilimi besledi. TL mevduattan ve para piyasası fonlarından risksiz yüksek getiriye yönelen yatırımcılar ve iç siyasi gerilimlerle hisse senedi piyasasından çıkan yabancı yatırımcılarla Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı gerilemeye başladı.

30 Temmuz itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre hisse senedi piyasasında yatırımcı sayısı 6.42 milyon.

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru özellikle halka arz ikliminin bakiyeli yatırımcı sayısını çok etkilediğini belirtiyor. Kuru, “Yatırımcı sayısının 8.55 milyondan 6.42 milyona gelişine baktığımızda bakiyesi 1 milyon ile 100 bin TL arası bloktan çok çıkış olduğunu görüyoruz. Bunlar da halka arz için hesap açan ve halka arzlara katılmayı hedefleyen yatırımcıların bakiyeleriydi. Halka arz takvimi boşalınca bunlar da buradan paralarını geri çekti. Pandemi ve sonrası dönemde paramı ne yapayım derdi vardı, ne alalım ne satalım diye sürekli soruyorlardı. Şimdi artık bu soruyu çok almıyoruz. Mevcut konjonktürde paramı ne yapayım derdi yok. Hiçbir şey bilmiyorsa yatırımcı mevduat yapıyor. Borsada getiri arayışı geride kaldı" dedi.

Merkez Bankası’nın başlayan politika faizi indirimi döngüsü de tek başına yatırımcı sayısını artıracak unsur olmayacağına işaret eden Kuru, halka arz süreci yeniden başlayarak tetikleyici olursa yatırımcı sayısının eski dönemlerine döneceğini ifade etti. Kuru, son 5 yılda 1 milyon civarından 6.43 milyona çıkmasının da hisse senedi yatırımcı sayısının çok çok önemli ve yeterli olduğuna da dikkat çekti.