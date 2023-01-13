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  • Merkez Bankası'ndan yılın ilk anketi: Enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası'ndan yılın ilk anketi: Enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 32,46 oldu.

13 Ocak 2023 | 11:01
Son Güncellenme: 13 Ocak 2023 | 11:34
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Merkez Bankası'ndan yılın ilk anketi: Enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,39 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 32,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü.

Dolar/TL beklentisi 

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1, gelecek yıl için de yüzde 4,3 oldu

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,65 düzeyinde oluştu.

 

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