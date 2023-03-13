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  • Moody's değerlendirmesi: Avrupa bankaları tahvil portföyü kayıplarından etkilenir mi? 

Moody's değerlendirmesi: Avrupa bankaları tahvil portföyü kayıplarından etkilenir mi? 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını bildirdi.

13 Mart 2023 | 18:15
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Moody's değerlendirmesi: Avrupa bankaları tahvil portföyü kayıplarından etkilenir mi? 

Moody's'ten yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının, iflas eden ve merkezi ABD'de bulunan Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvillerini zararına elden çıkarmak zorunda kalmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, bankaların elindeki tahvillerin üçte birinin vadesinin gelecek 2 yıl içerisinde dolacağı, böylece varlık satma ihtiyacının da azalacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlam likidite ve finansman profillerine, nakit varlıklarına ve istikrarlı mevduat tabanlarına dayanarak büyük Avrupa bankalarının, tahvillerini zararına satma olasılığına karşı genel olarak iyi bir konumda olduklarını düşünüyoruz." denildi.

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