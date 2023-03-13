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Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya şubesi için moratoryum ilan edildi

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Almanya şubesi için moratoryum ilan etti.

13 Mart 2023 | 16:36
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Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya şubesi için moratoryum ilan edildi

BaFin, ABD'de bankacılık sektörü üzerindeki riskleri artıran SVB'nin Almanya'daki şubesi için aldığı kararları açıkladı.

Açıklamada, SVB'nin Alman şubesinin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği belirtilerek bankanın varlık satışı ve ödemelerinin dondurulduğu bildirildi.

Bankanın kapatılması kararının alındığı ifade edilen açıklamada, BaFin kararlarının ivedilikle uygulanabileceği ancak son şeklinin henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, SVB'nin Almanya şubesinin ülkenin bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmadığı vurgulanarak, 30 mayıs 2018'de Almanya'da faaliyetlerine başlayan bankanın mevduat toplamadığı ve banka kaynaklarının Aralık 2022 itibarıyla 789,2 milyon avro olduğu bildirildi.

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