Altın yükselişini sürdürür mü? Gram altın ne olur? Altında 2020 beklentileri
Son haftalarda ons altında yükseliş eğiliminin güç kazanma çabasında olduğu görülüyor.
ABD-Çin ticaret anlaşması birinci faz netleşti fakat bu anlaşmanın kapsamı piyasalarda aşırı olumlu beklentiler yaratacak güçte olmadığı için gözler gelecek fazlara çevrildi.
Bu nedenle uzmanlar, gelecek safhalar netleşmeden ons altında düşüş trendi olasılığını zayıf buluyor.
2020 yılı ilk çeyrekte onsta 1.500-1.550 arası bant beklentisi var. Bu arada ons altının, FED’in faiz hareketlerine de duyarlı olduğuna dikkat çekiliyor.
Yurtiçinde ise kur hareketlerindeki yükselişin devamı halinde gram altın için de yükseliş trendinin devamının görülebileceği tahmin ediliyor.
Mevcut görünümün trend devamını desteklediği belirtilirken önümüzdeki dönem gram altında 280-300 TL bandında hareketlerin yaşanması bekleniyor.
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