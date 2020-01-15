Piyasalar yarınki toplantıya kilitlendi! Uzmanların faiz beklentisi ne yönde?
Piyasalar, Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı yılın PPK toplantısına kilitlendi. Peki 2019’da 1200 puan faiz indiren Merkez Bankası, indirime devam mı edecek yoksa pas mı geçecek?
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesini beklediklerini belirtti.
Ekonomist’e değerlendirmede bulunan Erkan, “Merkez Bankası son 4 politika toplantısının her birinde büyük oranlarda faiz indirimleri gerçekleştirdi. Banka’nın bu hafta da, önceki toplantılara göre daha küçük bir oranda da olsa faiz indirimlerine devam etmesini öngörüyoruz. Enflasyonun Aralık ayında %11,8’e yükselmesi ile cari enflasyonla hesaplanan reel faiz 0’a yakın seviyelere düşmüştür. Ancak büyüme hedefleri ve faiz oranlarının tek haneli rakamlara düşeceği yönlendirmesinin devam etmesiyle, biz Temmuz ayından bu yana kümülatif %12 faiz indiren TCMB’nin 100 baz puanlık daha faiz indirimi yapmasını bekleriz” diye konuştu.
“KURDA 5.80 BANDININ ALTINA GERİLEME OLABİLİR”
Piyasanın beklentilerinde ayrışma görüldüğünü kaydeden Erkan, “Faizin sabit bırakılmasından, 100 baz puan faiz indirilmesine kadar beklentiler çeşitleniyor. Swap piyasasında fiyatlama 100 baz puan bölgesine girmiş görünüyor. Bu kapsamda, 50-100 baz puan marjının beklentiler dahilinde olarak TRY’yi fazla etkilemeyeceğini, 100 baz puan üzeri faiz indiriminin kurda yukarı reaksiyona (kurda tepe noktası 5,97’ler) neden olabileceğini düşünüyoruz. Faizin sabit bırakılması durumunda ise 5,80 bandı ve belki altına gerileme olabilir” dedi.
Borsa ve faiz tarafındaki rahatlamaya dikkat çeken Erkan, şöyle devam etti:
“Kur 5,97’lerden geriledi. TRY reaksiyonu Merkez Bankası’nın vereceği kararın ölçüsüne bağlı olacak görünüyor. Bu nedenle piyasalar bekleme modunda olabilir. Seviyeleri izleyip, optimal pozisyon almak ve oluşan yeni piyasa eğilimlerini dikkate almak lazım. Riski dengelemek de bir strateji olabilir.”
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