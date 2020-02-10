Altında yukarı hareket olabilir
Yatırımcılar, koronavirüsün Çin ekonomisi ve fiziki talebi üzerindeki etkisi üzerine karışık sinyaller alırken, ABD’nin istihdam verileri öncesinde altın son üç haftanın ilk düşüşüne doğru yöneldi.
Piyasalar, virüsün yayılması ve 2020’de küresel genişleme konusundaki güvenin rayından çıkıp çıkmayacağı konusundaki korkuları değerlendiriyor.
Çin, virüsün kontrol altına alınması için uğraşmaya devam ediyor. Altın fiyatları önceki hafta 1.591 seviyesine kadar yükselmişti ve altın 1.550’deki 200 periyotluk basit hareketli ortalamasından sıçramıştı.
1.566 seviyesinde seyreden altında yukarı hareketin devamı gelebilir. Uzmanlar, yukarı doğru reaksiyonun 1.574 dolar seviyesindeki bir sonraki hareketli ortalama direncine doğru devam edebileceğini düşünüyor.
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