ARA
DOLAR
42,25
0,05%
DOLAR
EURO
49,39
0,83%
EURO
GRAM ALTIN
5710,83
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10628,63
-0,11%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • SGK uyardı: Geçici iş göremezlikte ‘çalışmadı’ bildirimi süresine dikkat

SGK uyardı: Geçici iş göremezlikte ‘çalışmadı’ bildirimi süresine dikkat

Özel sektör işverenlerini çalışanların rapor bildirim sürelerine ilişkin uyaran SGK, istirahat süresinin sona erdiği, raporun sisteme kaydedildiği tarihi izleyen ayın 26’sına kadar bildirimde bulunulması gerektiğini kaydetti.


SGK uyardı: Geçici iş göremezlikte ‘çalışmadı’ bildirimi süresine dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel sektör işverenlerini çalışanların istirahat raporlarının sisteme zamanında kaydedilmesi konusunda uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada SGK, işverenlerin istirahat süresinin sona erdiği, raporun sisteme kaydedildiği tarihi izleyen ayın 26’sına kadar e-Vizite uygulaması üzerinden bildirimde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

"Geçici iş göremezlikte çalışmadı bildirimi süresine dikkat"

SGK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rapor bitiş tarihinden sonra raporun kaydedilmesi durumunda ise raporun işverenin ekranına düştüğü tarihi izleyen ayın 26'sına kadar bildirimin yapılması gerektiğine vurgu yaptı:

"Geçici İş Göremezlikte Çalışmadı Bildirimi Süresine Dikkat,

İstirahatlı oldukları süreler zarfında çalışıp çalışmadıklarına dair bildirim, özel sektör için istirahat süresinin sona erdiği tarihi izleyen ayın 26’sına kadar yapılmalıdır.

Rapor bitiş tarihinden sonra rapor kaydedildi ise özel sektör için raporun kaydedildiği (işveren ekranına düştüğü) tarihi izleyen ayın 26’sına kadar yapılmalıdır."

Bildirim Yöntemleri

Raporun bildirileceği sistemler ise şöyle sıralandı:

" - e-Vizite Uygulaması Üzerinden
'Çalıştı / Çalışmadı' bildirimi doğrudan yapılabilir.

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
Eksik gün nedeni "01-İstirahat" seçilebilir.

'İstirahat süresi içinde çalışmamıştır' kutucuğu 'Evet' olarak işaretlenir."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL