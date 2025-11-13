SGK uyardı: Geçici iş göremezlikte ‘çalışmadı’ bildirimi süresine dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel sektör işverenlerini çalışanların istirahat raporlarının sisteme zamanında kaydedilmesi konusunda uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada SGK, işverenlerin istirahat süresinin sona erdiği, raporun sisteme kaydedildiği tarihi izleyen ayın 26’sına kadar e-Vizite uygulaması üzerinden bildirimde bulunmaları gerektiğini bildirdi.

"Geçici iş göremezlikte çalışmadı bildirimi süresine dikkat"

SGK, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rapor bitiş tarihinden sonra raporun kaydedilmesi durumunda ise raporun işverenin ekranına düştüğü tarihi izleyen ayın 26'sına kadar bildirimin yapılması gerektiğine vurgu yaptı:

"Geçici İş Göremezlikte Çalışmadı Bildirimi Süresine Dikkat,

İstirahatlı oldukları süreler zarfında çalışıp çalışmadıklarına dair bildirim, özel sektör için istirahat süresinin sona erdiği tarihi izleyen ayın 26’sına kadar yapılmalıdır.

Rapor bitiş tarihinden sonra rapor kaydedildi ise özel sektör için raporun kaydedildiği (işveren ekranına düştüğü) tarihi izleyen ayın 26’sına kadar yapılmalıdır."

Bildirim Yöntemleri

Raporun bildirileceği sistemler ise şöyle sıralandı:

" - e-Vizite Uygulaması Üzerinden

'Çalıştı / Çalışmadı' bildirimi doğrudan yapılabilir.

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile

Eksik gün nedeni "01-İstirahat" seçilebilir.



'İstirahat süresi içinde çalışmamıştır' kutucuğu 'Evet' olarak işaretlenir."