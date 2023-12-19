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ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım

Sabancı Renewables, ABD'li fon Advantage Capital’den 185 milyon dolarlık yatırım çekti.

19 Aralık 2023 | 11:04
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ABD'li fondan Sabancı'nın iştirakine yatırım

Advantage Capital, 272 megavatlık Cutlass Solar II projesi için Sabancı Holding iştirakı Sabancı Renewables’a 185 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Advantage Capital yazılı açıklamasında Cutlass II’nin Nisan 2024’te faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamaya göre Cutlass II, Teksas'ta 80 binden fazla eve sürdürülebilir elektrik sağlayacak. Projenin 1.000 dönümden fazla arazi üzerine yerleştirilmiş 500 binden fazla güneş paneli içerdiği belirtildi.

Advantage Capital Yöneticisi Tom Bitting, "Sabancı Renewables ile yapılan bu yatırım, Advantage Capital'in ülke çapında temiz enerji projelerini finanse etme taahhüdüyle uyum içinde. Yatırım özellikle Fort Bend County, Teksas'taki toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

Sabancı Yenilenebilir Enerji CEO'su İsmail Bilgin, "ABD'deki ilk yenilenebilir enerji projemizde Advantage Capital ile ortaklık kurmaktan mutluyuz ve böylesine zorlu bir ortamda böylesine rekabetçi bir pazarda uygulama kabiliyetlerimizi göstermekten gurur duyuyoruz" dedi.

 

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