Aksa Enerji'den, 1 milyar liralık kâr payı teklifi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, aldığı Yönetim Kurulu kararıyla 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda brüt 1 milyar lira tutarında kâr payı dağıtımı teklifini pay sahiplerinin onayına sunacak.

Aksa Enerji'nin yurt dışı yatırımlarından elde ettiği döviz bazlı gelirlerin katkısıyla geçen yıl net kârını bir önceki yıla göre yüzde 172 artırarak 4,6 milyar lira seviyesine çıkardığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan Yönetim Kurulu kararıyla sınırları aşan finansal başarısını geçen sene olduğu gibi bu sene de hissedarlarıyla paylaşmaya devam etmeye hazırlanıyor. Teklif kabul edilirse şirket 1 lira nominal değerli pay başına net 0,734 lira kar payı ödemesi gerçekleştirecek."