ARA
Bist 100
4812,93
-1,7%
Bist 100
Dolar/TL
19,1877
0,0861%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8281
-0,3738%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0855
-0,4608%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1214,18
-0,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • İş Bankası'nın ödeyeceği temettü ve tarihi açıklandı

İş Bankası'nın ödeyeceği temettü ve tarihi açıklandı

Türkiye İş Bankası'nın Olağan Genel Kurulu'nda kâr payı dağıtımının 3 Nisan'da başlamasına karar verildi.

31 Mart 2023 | 11:12
Son Güncellenme: 31 Mart 2023 | 17:25
0
İş Bankası'nın ödeyeceği temettü ve tarihi açıklandı

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı A Grubu hisseler için net 97,46 lira, B Grubu için net 3,90 lira, C Grubu için net 0,83 lira ve Türkiye İş Bankası Kurucu payları için 14,15 lira olarak belirlendi.

Kar payının 3 Nisan'da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin de 2027 yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, Esas Sözleşmenin 5. maddesinin tadilinin de Olağan Genel Kurulu'nda onaylandığı kaydedildi.

İlgili Haberler
Aksa Enerji'den, 1 milyar liralık kâr payı teklifi
Aksa Enerji'den, 1 milyar liralık kâr payı teklifi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1214,18 -0,52%
  • ALTIN ONS 1968,16 -0,62%
  • BIST 100 4812,93 -1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1877 0,0861%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8281 -0,3738%
  • EURO/USD 1,0855 -0,4608%
  • INGILIZ STERLINI 1,23323 -0,43355%
  • JAPON YENI 132,898 0,131%
  • KANADA DOLARI 1,35393 0,1272%
  • RUS RUBLESI 77,65 0,4853%
Günün En Çok Okunanları
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
TVF’den 3 kamu bankası için sermaye desteği açıklaması
GERİ
İLERİ
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL