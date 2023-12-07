Arab Development ile dev iş birliği

Global ölçekteki dev projelerde imzası olan Arab Development ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Orta Doğu’daki dev enerji projelerinde önemli görevler üstlenecek. Arab Development, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Ortadoğu’nun tamamında ve Afrika’da faaliyet gösteriyor. İş birliği anlaşması, Arab Development şirketinin sahibi Yousif Mohamed Alnowis ile Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Firması Genel Müdürü Abdullah Altunkum arasında Abu Dabi’de imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, Arab Development’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Ortadoğu’da ve Afrika’da gerçekleştirdiği global enerji, yenilenebilir enerji ve endüstriyel tesislerin ağır yük kaldırma ve taşıma projelerinde yer alacak. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum, petrol, gaz, petrokimya, enerji, yenilenebilir enerji projelerinde hizmet sağlayıcı olarak yer alacaklarını belirtti. Altunkum; Arab Development’ın ‘Rüzgar santralleri, petrokimya ve petrol rafineri tesisleri, sıvılaştırılmış gaz tesisleri, enerji santralleri gibi birçok endüstriyel tesislerin kurulması sürecindeki tüm ekipmanların ve tesis ünitelerin özel taşıma ekipmanlarıyla taşınması, özel kapasite vinçlerle kaldırılması ve montajının gerçekleştirilmesi’ çalışmalarını gerçekleştireceklerini ifade etti.

ALTUNKUM ‘TÜRKİYE’Yİ DÜNYA’DA ÜST SIRAYA TAŞIYORUZ’

Altunkum; Bir seneden kısa süre önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın lider entegre lojistik çözümleri sağlayıcısı Katar menşeili “Milaha” ile stratejik iş ortaklığı anlaşması imzalamıştık. Orta Doğu’daki büyük projelerin içerisinde yer alan bir Türk firması olarak bugün Arab Development ile de gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile Birleşik Arab Emirlikleri’nde faaliyetlerimizi daha da güçlenerek gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile bir Türk şirketi olarak Hareket, yüksek katma değer üreten hizmet ihracatıyla global oyuncuların arasında yer almış olacak. Ortadoğu’da gerçekleşen petrol, gaz ve Adnoc gibi dev projelerde bir Türk firmasının yer alması ülkemiz açısından çok önemli. Bu sayede, Türkiye’yi ve firmamızı dünya liginde üst sıralara taşımış olacağız. Böylesine önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attığımız için son derece mutluyuz. Şu anda 3 kıtada global projelerde ekiplerimiz çalışıyor. Amacımız, 5 kıtada hizmet verebilmek. İlerleyen süreçte dünyanın farklı coğrafyalarında buna benzer güzel haberler vermeye devam edeceğiz’ dedi.

Hareket Proje taşımacılığı ve Yük Mühendisliği firması bugüne kadar50 ülkede enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji, inşaat, gemi inşa sanayi gibi bir çok endüstriyel tesisin inşasında ve bakımında yük mühendisliği gerektiren ağır taşıma, ağır kaldırma, ağır yüklerin yerine yerleştirilmesi projelerinde yer aldı.