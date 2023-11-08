BİM’in 3. çeyrek kârı beklentilerin üzerinde

Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) 2023 yılının 3. çeyreğinde 3,84 milyar TL net dönem kârı elde etti. Beklenti şirket kârının 3,12 milyar TL olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece bu çeyrekte net kâr marjı bir önceki çeyrekteki yüzde 4,9’dan yüzde 5,2 seviyesine yükseldi.

BİM’in 2023 dokuz aylık net karı ise 8,04 milyar TL oldu. Şirketin 2022 yılının tamamında net kârı 8,16 milyar TL olmuş, 2022 yılı net kârının 821 milyon TL’si ertelenmiş vergi gelirinden oluşmuştu. 2022 yılının tamamı için net kâr marjı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşmişti.