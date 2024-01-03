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BSH Türkiye'ye yeni CEO

BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) pozisyonuna, şirket içinde üst kademelerde uzun yıllar görev yapan Alper Şengül getirildi.

03 Ocak 2024 | 11:25
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BSH Türkiye'ye yeni CEO

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2018'den bu yana BSH Ev Aletleri Grubu Güney Afrika CEO'luğu görevini yürüten Şengül, yeni görevine 1 Ocak'tan itibaren başladı.

Alper Şengül, yeni görevini 1 Mayıs 2023'te Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO'su olarak atanan ve o günden bu yana aynı zamanda BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığını da yürüten Gökhan Sığın'dan devraldı.

Almanya Paderborn Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Alper Şengül, yüksek lisans derecesini aynı bölümden aldı.

BSH Ev Aletleri Grubuna 1999 yılında planlama yöneticisi olarak katılan Şengül, ticari pazarlama, marka pazarlama ve satış gibi çeşitli alanlarda liderlik yaptı. Şengül, BSH'nin Münih'teki merkezinde satış kontrol ve Asya, CIS ve Kuzey Afrika bölgesel marka sorumluluklarını üstlendi. Şengül, 2018'den bu yana Güney Afrika CEO'luğu görevini yürütüyordu.

 

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