Canik ve Nurol Makina, İngiltere’de işbirliği yapıyor

Türkiye savunma sanayisinin İngiltere’de yatırımları bulunan iki şirketi, güçlerini birleştirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında İngiltere'nin başkenti Londra'daki DSEI 2023’te işbirliğine imza atan AEI Systems, UNIROBOTICS ve Nurol Makina, geliştirdikleri ortak projede, önemli bir aşama kaydetti. CANiK’in de içinde bulunduğu SYS, Birleşik Krallık’a yatırım kararı sonrasında köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın almıştı. Yine önemli askeri araç üreticilerinden Nurol Makina da İngiltere’de stratejik bir kararla kurduğu NUROL MAKINA UK şirketi ile çalışmalarını farklı bir boyuta taşıdı. İki Türk şirkti, İngiltere’deki bu operasyonlarını, ortak bir projede birleştirme kararı aldı.

TESTLER İNGİLTERE’DE YAPILDI

Gerçekleştirilen proje kapsamında AEI Systems’ın üretimi olan orta kalibre topu ve UNIROBOTICS’in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi kullanıldı. Nurol Makina UK koordinasyonunda ilerleyen projede, Nurol Makina’nın yeni Ejder Yalçın 4X4 aracı üzerine AEI Systems düşük geri tepmeli 30x113 mm topu VENOM LR ve UNIROBOTICS tarafından üretilen yerli ve milli UKSS TRAKON entegre edildi. Ejder Yalçın 4x4’e entegre olarak, geçtiğimiz hafta İngiltere’de ortaklaşa icra edilen başta ilk statik atışlar olmak üzere tüm test atışlarını başarı ile tamamladı. Yapılan açıklamada, bundan sonraki aşamada stabilizasyon sistemi aktif olarak atış testleri yapılmaya başlanacağı belirtildi.

“GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETİYORU”

Konuyla ilgili açıklama yapan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Global savunma sanayisinde çeyrek asrı geride bırakan şirketimiz, 2022 itibari ile de orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında projeleri hayata geçirmeye başladı. AEI Systems ile birlikte orta kalibre top sistemleri alanında, geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket haline geldik. Bu başarımızı savunma sanayisinde dünyaya kendini kanıtlamış köklü bir şirket olan Nurol Makina işbirliği ile taçlandırdığımız için mutluyuz” dedi.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç ise “UNIROBOTICS olarak, tasarladığımız ve ürettiğimiz stabilize sistemler ile küresel bir aktör olma hedefiyle dünya genelinde artan özel silah sistemleri taleplerine de yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz” dedi.