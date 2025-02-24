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Deneyimsel mağazacılıkla büyüyor

Yataş Grup, uyku ürünlerine odaklanan markası Yataş Bedding’le deneyimsel mağazacılık alanında büyüyecek. Grup, yataktan bazaya, tekstilden aksesuar ve tamamlayıcı ürünlere pek çok farklı ürünün olduğu deneyim mağazalarını dünyaya açacak. 

24 Şubat 2025 | 10:30
Deneyimsel mağazacılıkla büyüyor

Geçmişi, 1976’da kurulan Anadolu’nun ilk sünger fabrikası Süntaş’a uzanan Yataş Grup, bugün Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy markalarıyla yurt içinde ve yurt dışında toplamda 2 bine yakın satış noktasıyla hizmet veriyor. 

2025’te yaklaşık 600 milyon TL yatırım gerçekleştirmeyi planlayan Yataş Grup, uyku ürünlerine odaklanan markası Yataş Bedding’le deneyimsel mağazacılık alanında büyüyecek. Uyku öncesi hazırlığından uyuma ve uyanma sonrasına kadar tüm uyku yolculuğunu kapsayan mağaza konsepti yurt içi ve yurt dışında mevcut 36 mağazayla hizmet veren grup, açılış süreci devam eden 40 yeni konsept mağaza ile deneyimsel mağazacılık alanında büyümeyi hedefliyor.​ ​

Global pazarlarda ise 34 mağaza ve 46 corner mağaza ile toplam 80 satış noktasında yer alan şirket, 2025 yılında yurt dışında Yataş Bedding markasıyla 25 satış noktası daha açmayı planlıyor. Yeni konseptleriyle dünyada tüm uyku ürünlerini bu kadar çeşitlilikle aynı çatı altında toplayan tek marka olarak öne çıktıklarını söyleyen Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Müşteri deneyimi olarak sunduğumuz Smartmatch uygulaması ile müşterilerimiz ihtiyacı olan en doğru yatağı kolayca bulabiliyor” diye konuştu.  

PREMATÜRE BEBEKLER İÇİN PROJE 

Yataş Bedding, uyku ürünleri markası olma hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Bunlardan biri de El Bebek Gül Bebek Derneği’yle 2022 yılında başlayan Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesi oldu. Proje kapsamında bugüne kadar Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da yenilenen anne-bebek uyum odalarının ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odasını yenilendi.  

Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Yola çıkarken her bir bebeğimizin hayata tutunma mücadelesinde yalnız olmadığını hissetmesini istedik. Aynı zamanda başta anneler olmak üzere ebeveynlerin, özveriyle çalışan doktorlarımızın ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın da yanlarında olmayı amaçladık. Bunun için anne-bebek uyum odalarına odaklandık. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor” dedi. Bugüne kadar yeniledikleri uyum odalarıyla 6 binden fazla anne ve bebeğin yanında olduklarını belirten Gündoğdu, yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağladıkları nest ve kuvöz örtüsü bebeklerin sağlıkla büyümelerine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirtti.  

150 YENİ MAĞAZA AÇACAK 

Enza Home, Yataş Bedding, Divanev ve Puffy markalarıyla yurt içinde ve yurt dışında toplamda 2 bine yakın satış noktasıyla hizmet veren Yataş Grup, 2025’te yaklaşık 600 milyon TL yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Tüm markalarıyla bu yıl 150 yeni mağaza açma hedefi koyan şirket, ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar kapsamında Orta Avrupa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak ​üzere 46’yı​ aşkın ülkeye ürün satıyor.  

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