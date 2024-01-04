Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

Havayolu güvenliği ve ürün derecelendirme platformu AirlineRatings izlediği 385 farklı havayolu arasından 2024 yılının En Güvenli 25 Havayolunu belirledi. AirlineRatings Genel Yayın Yönetmeni Geoffrey Thomas'a göre, bu havayolları sektörde öne çıkan ve güvenlik, yenilik ve yeni uçakların piyasaya sürülmesinde ön planda olan havayolları.
Platformun editörleri listeyi, 5 yıllık kazaları, iki yıllık ciddi olayları, havacılığın yönetim organlarının ve lider birliklerin denetimlerini; hükümet denetimlerini, filo yaşını ve uçak mürettebatının eğitimini analiz ederek belirliyor.
2024'ün en güvenli 25 havayolu şirketi şöyle...
1- Air New Zealand
2- Qantas
3- Virgin Australia
4- Etihad Airways
5- Qatar Airways
6- Emirates
7- All Nippon Airways
8- Finnair
9- Cathay Pacific Airways
10- Alaska Airlines
11- SAS
12- Korean Air
13- Singapore Airlines
14- EVA Air
15- British Airways
16- Türk Hava Yolları
17- TAP Air Portugal
18- Lufthansa/Swiss Group
19- KLM
20- Japan Airlines
21- Hawaiian Airlines
22- American Airlines
23- Air France
24- Air Canada Group
25- United Airlines
Airline Ratings'e göre, 2024'ün en iyi düşük maliyetli havayolları listesi ise şöyle:
1- Jetstar
2- easyJet
3- Ryanair
4- Wizz
5- Norwegian
6- Frontier
7- Vueling
8- Vietjet
9- Southwest
10- Volaris
11- flydubai
12- AirAsia Group
13- Cebu Pacific
14- Sun Country
15- Spirit
16- Westjet
17- JetBlue
18- Air Arabia
19- Indigo
20- Eurowings