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  • Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

Havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 yılı için en güvenli havayolu şirketlerini açıkladı. Şirket, en iyi düşük maliyetli havayollarını da listeledi. 'Güvenli havayolu şirketleri' arasında, Türk Hava Yolları (THY) da yer alıyor.

04 Ocak 2024 | 17:24
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Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi açıklandı: THY de listede

Havayolu güvenliği ve ürün derecelendirme platformu AirlineRatings izlediği 385 farklı havayolu arasından 2024 yılının En Güvenli 25 Havayolunu belirledi.  AirlineRatings Genel Yayın Yönetmeni Geoffrey Thomas'a göre, bu havayolları sektörde öne çıkan ve güvenlik, yenilik ve yeni uçakların piyasaya sürülmesinde ön planda olan havayolları. 

Platformun editörleri listeyi, 5 yıllık kazaları, iki yıllık ciddi olayları, havacılığın yönetim organlarının ve lider birliklerin denetimlerini; hükümet denetimlerini, filo yaşını ve uçak mürettebatının eğitimini analiz ederek belirliyor. 

2024'ün en güvenli 25 havayolu şirketi şöyle...

1- Air New Zealand

2- Qantas

3- Virgin Australia

4- Etihad Airways

5- Qatar Airways

6- Emirates

7- All Nippon Airways

8- Finnair

9- Cathay Pacific Airways

10- Alaska Airlines

11- SAS

12- Korean Air

13- Singapore Airlines

14- EVA Air

15- British Airways

16- Türk Hava Yolları

17- TAP Air Portugal

18- Lufthansa/Swiss Group

19- KLM

20- Japan Airlines

21- Hawaiian Airlines

22- American Airlines

23- Air France

24- Air Canada Group

25- United Airlines

Airline Ratings'e göre, 2024'ün en iyi düşük maliyetli havayolları listesi ise şöyle:

1- Jetstar

2- easyJet

3- Ryanair

4- Wizz

5- Norwegian

6- Frontier

7- Vueling

8- Vietjet

9- Southwest

10- Volaris
11- flydubai

12- AirAsia Group

13- Cebu Pacific

14- Sun Country

15- Spirit

16- Westjet

17- JetBlue

18- Air Arabia

19- Indigo

20- Eurowings

 

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