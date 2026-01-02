16 ülkede 430’dan fazla şubesi olan Joe & The Juice, Türkiye’de büyümesini hızlandırıyor. Markanın İstanbul’daki ikinci mağazası, 30 Aralık tarihinde Kanyon AVM’de kapılarını açtı.

İlk mağaza eylül ayında EMAAR AVM’de açılmıştı.

Joe & The Juice’un hızlı büyüme odaklı yol haritasında İstanbul’un ardından İzmir ve Ankara gibi şehirler bulunuyor. Sağlıklı yaşamı fonksiyonel beslenme ve tazelik odağında ele alan Joe & The Juice, Türkiye’de bu yaklaşımı benimseyen global markalar arasında yer alıyor.

"Türkiye’de güçlü bir karşılık bulduk"

Joe & The Juice CEO’su Thomas Noroxe, ikinci mağaza açılışına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki ilk mağazamızın kısa sürede yarattığı etki, bu pazarın dinamizmini ve potansiyelini açık biçimde ortaya koydu. İstanbul, kentli tüketici profili, perakende çeşitliliği ve yaşam tarzı odaklı trendin yükselişiyle Joe & The Juice için doğal bir büyüme alanı sunuyor. Kanyon’daki ikinci mağazamız, Türkiye’de sağlıklı yaşam odaklı perakendede güçlü ve kalıcı bir yapı kurma hedefimizin önemli bir adımı.”

Joe & The Juice’un Türkiye operasyonları, National Holding bünyesinde yer alan Food Quest LLC ile yerli yatırımcı Millennium Gıda ortaklığında yürütülüyor.