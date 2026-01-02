İtalya’dan alıyordu, şimdi İtalya’ya satıyor: Terme’nin ihracat devinin başarı hikayesi

Fabrikalarında yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini belirten Polatcan, en çok çeltik işleme makineleri sattıklarını, son olarak Yunanistan'a gönderdikleri makineleri kurmak için çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Polatcan, aile şirketinden kurumsal yapıya geçiş yapmayı başardıklarının altını çizerek, "Biz 3 kardeşiz. Babamızdan gördüğümüz disiplinle çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Biz babamızdan aldık, biraz ilerlettik, şimdi de bizim çocuklarımız yavaş yavaş ilerletiyor. Bayrağı aldılar, onlar devam edecekler." ifadesini kullandı.

Yurt dışında güçlü teknik altyapı kurduklarını söyleyen Polatcan, "12 ülkede depo ve servis ağımız var. Makine arızalandığında gece ya da gündüz fark etmiyor, ekiplerimiz anında müdahale edebiliyor." dedi.