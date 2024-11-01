Kale’nin 2’nci kuşağından yeni girişim

Kale Kilit’in kurucusu ve Kale Endüstri Holding’in Onursal Başkanı merhum Sadık Özgür’ün kızlarından Sedakat Özgür Anlar, gayrimenkulde yeni atılımlar başlatmak hedefiyle Sentra Gayrimenkul Yönetim ve Kiralama A.Ş’yi kurdu. Sentra Gayrimenkul’un ilk yatırım hamlesi ise, Türkiye’nin köklü alışveriş merkezlerinden biri olan Kale Outlet Center’ı yenilemek olacak.

Portföyünde Beylikdüzü’ndeki 12 dönüm arsa üzerindeki 2 bin metrekarelik kapalı alanda yer alan arsanın yanı sıra Düsseldorf’a bağlı Velbert kasabasında yatırımı ve dönüşüm planlaması devam eden 10 dönümlük tarihi bir kilit fabrikası ile farklı büyüklüklerde ticari gayrimenkullerin de yer aldığı şirketin öncelikli hedefi, Kale Outlet Center’ı yeni nesil bir AVM konseptiyle insanların sadece alışveriş yaptığı bir yerden çıkararak bölgenin önemli bir çekim ve buluşma merkezi haline getirmek.

AVM’nin renovasyonla daha dinamik, daha modern ve yeni trendlere uyumlu şekilde yenileneceğini kaydeden Sentra Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sedakat Özgür Anlar, “Ziyaretçilerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek keyifli bir alışveriş, sosyalleşme ve eğlenme alanı sunarak cazibe merkezi haline gelen bir deneyim alanı oluşturmayı planlıyoruz. Yatırımımızın bulunduğu Güngören ve çevresindeki gelişen çevre ve nüfus yapısına uyum sağlayarak bölgenin yeni yüzüne uygun hizmet ve sosyal yaşam imkanları sunmayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

100 MİLYON DOLARLIK PORTFÖY

Portföylerinde toplam değeri 100 milyon doları aşan ve İstanbul Beylikdüzü ve Düsseldorf Velbert’te gayrimenkul yatırımları için değerlendirilebilecek fabrika ve arsalarla ilgili olarak fizibilite çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sedakat Özgür Anlar, “2025 yılında netleştirmeyi öngördüğümüz çalışmalarımız için konut, sosyal yaşam alanı ve karma kullanım projelerine sıcak bakıyoruz” dedi. Özgür, “Portföyümüzdeki perakende ve gayrimenkul alternatiflerini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul dışında fırsat oluşabilecek farklı alanları da değerlendirebiliriz. Türkiye ve dünyanın bulunduğu ekonomik konjonktürü takip ederek öncelikle uzmanı olduğumuz alanlarda ve portföyümüzde bulunan varlıkları değerlendirerek güçlü ve emin adımlarla büyümek hedefindeyiz” diye konuştu.

BİRİKİMİNİ SENTRA’YA AKTARACAK

Temeli Kale Endüstri Holding ile atılan Kale AVM’yi, babaları Sadık Özgür’den devraldıkları bayrağı taşıyarak; yapı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki faaliyetlerine odaklanmak için kurdukları 3S Kale Holding ile belirli bir noktaya getirdiklerini ifade eden Sedakat Özgür Anlar, “Şimdi babamdan miras aldığım değerli birikim ve kardeşlerimle çalışarak edindiğim güzel deneyimleri, kısa bir süre önce kurduğum Sentra Gayrimenkul’e taşımayı hedefliyorum. Başkanlığını yürüttüğüm bu yeni şirkette profesyonel ekibimizle Kale Outlet AVM gibi önemli bir yatırımı modern ziyaretçi ve perakende standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Yeni proje ve yatırımların da hazırlığını yaptığımız, heyecanlı bir dönemdeyiz” yorumunda bulundu.