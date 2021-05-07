Pandemi ile birlikte iş hayatı dönüşürken, çalışma hayatının dönüşümüne yönelik çözümler sunan Kolektif House, Maslak’ta yeni lokasyonunu açmaya hazırlanıyor. Kolektif House’un Aksoy Plaza’da yer alacak lokasyonu, haziran ayında üyelerin hizmetine sunulacak.

Küresel sağlık krizi ile birlikte değişen iş hayatında her ihtiyaca uygun ofis kiralama çözümleri ile şirketleri ve çalışanları özgürleştirirken, çalışmanın geleceğine öncülük eden Kolektif House, yeni lokasyonun açılışı için gün sayıyor. Bugün itibariyle Levent, Maslak, Ataşehir ve Şişhane de dahil olmak üzere farklı lokasyonlarda hizmet veren şirket, yeni lokasyonunu haziran ayında Maslak Aksoy Plaza’da açmaya hazırlanıyor.

FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK YENİ NESİL ÇALIŞMA ALANLARI BİR ARADA

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Salgın ile birlikte günümüzde küçük büyük fark etmeksizin tüm şirketler çalışanların dilediği zaman dilediği yerden çalışmasına olanak tanıyan esnek ofis çözümlerine yöneliyor. Hibrit çalışma modelinin benimsendiği yeni iş hayatında ofisler şehrin kalbinde yer alan merkez ofis ve çalışanların yaşadığı yere yakın lokasyonlardan çalışabileceği uydu ofisler olarak konumlanıyor. Birçok şirket ise bunlara ek olarak günlük ofis kullanımına imkân sunan “kullandığın kadar öde” sistemini ofis çözümlerine etmeye başladı. Bu esnek yapı kurumlar için maliyet avantajı sağlamanın yanında bireyleri daha özgür ve mutlu, şirketleri ise daha verimli kılıyor. Kolektif House olarak bizler de Maslak’ta açacağımız yeni lokasyonumuzda farklı ihtiyaçlara yönelik yenil nesil çalışma alanlarını bir arada topladık. Maslak Aksoy Plaza’da her profilden firma için alanlar yarattık. Yeni lokasyonumuzda küçük ve orta ölçekteki firmalar için paylaşımlı ofis çözümlerimize ek olarak kurumlar için de talebe göre tasarlanan Kolektif Enterprise çözümlerimizi sunuyoruz. Böylece kendilerine özel izole bir alana sahip olan kurumsal üyelerimiz aynı zamanda çalışanlarının network’ünü geliştirebilecekleri ve yeni iş birliklerine kapı aralayabilecekleri bir yapıya kavuşacak” dedi.

ŞİRKET ve ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Ön kiralamalara başladıklarını belirten Ahmet Onur, içinde olduğumuz iş hayatının dönüşümü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu dönüşümü iyi kullanan firmalar rotasyonlu çalışma modelini kalıcı olarak sahiplendi ve daha küçük merkez ofislere geçip, esnek çözümlerle merkez ofislerini desteklemeye başladı. Yeni çalışma hayatında bu senaryoyu çok daha sık göreceğiz. Kolektif Enterprise’da, ortaya çıkan ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan büyüklükteki ofisi kurumun tercihleri doğrultusunda tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini verimli bir şekilde yönetiyoruz. Böylece şirketler yatırım maliyetlerine katlanmadan, tüm operasyonu tek elden yönetebilmenin yanında m2’lerini azaltarak ilave verimlilik elde ediyor. Öngörülemeyen bir durum ya da personel sayısında değişiklik olması durumunda ise şirketlere büyüyen ya da küçülen ekipler için mevcut metrekarenin belirlenmesinde nihai çevikliği sunuyoruz. Ayrıca, esnek çalışma alanlarının tercih edilmesi çalışan bağlılığı, memnuniyeti, verimliliği/üretkenliği, yaratıcılığı ve motivasyonu açısından da büyük katkı sağlıyor.”

“YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE İŞ HAYATININ DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Öte yandan pandemiyle birlikte şirketlerin geleneksel ofis anlayışının dışına taştığının altını çizen Ahmet Onur, “Bu yeni yapıda çalışmanın olduğu her yerde anılmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda herkes için çalışma hayatını daha iyi bir geleceğe taşıyan marka olma ve Kolektiflilere değer katacak yenilikçi çözümler sunma vizyonuyla çözümlerimizi farklı koşullara adapte ederek, çalışma kültürünün dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bugün gelinen noktada dönüşüm sürecinde pek çok kurumun tercih ettiği stratejik bir ortak olmayı başardık. Yenilikçi çözümlerimizle birey ve şirketleri özgürleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.