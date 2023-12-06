Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı

THY'den yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak - kasım döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre, 2,3 puan artarak yüzde 82,8'e yükselen THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak - kasım döneminde 2022 yılında 185,2 milyar iken, 2023 yılında yüzde 16,1 artarak 215 milyar olarak gerçekleşti.

THY'nin ocak - kasım döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,54 milyon ton iken, 2023 yılında yüzde 2,8 azalarak 1,50 milyon ton olarak kaydedildi. Kasım sonunda filodaki uçak sayısı 437 oldu.

THY kasımda yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı