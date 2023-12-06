ARA
Bist 100
7855,06
-2,51%
Bist 100
Dolar/TL
28,9078
-0,0126%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1334
-0,004%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
0,0046%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1883,71
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı

Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirdi.

06 Aralık 2023 | 22:58
0
Ocak-Kasım 2023: THY rakamları paylaştı

THY'den yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşti.

  • Toplam yolcu doluluk oranı ocak - kasım döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre, 2,3 puan artarak yüzde 82,8'e yükselen THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,6 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,8 oldu.
  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak - kasım döneminde 2022 yılında 185,2 milyar iken, 2023 yılında yüzde 16,1 artarak 215 milyar olarak gerçekleşti.
  • THY'nin ocak - kasım döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,54 milyon ton iken, 2023 yılında yüzde 2,8 azalarak 1,50 milyon ton olarak kaydedildi. Kasım sonunda filodaki uçak sayısı 437 oldu.

THY kasımda yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı

  • THY, kasım ayında yüzde 4,1 artışla 6 milyon yolcu taşıdı.
  • Şirket, arz edilen koltuk kilometre bazında kapasitesini 2022 yılının yüzde 12,1 üzerine çıkardığı bu ayda toplam 6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 80,4 doluluk oranına ulaştı.
  • Toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 6 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 79,9; iç hat doluluk oranı ise yüzde 84,8 olarak gerçekleşti.
  • THY, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2022 döneminde 2 milyon iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 11,2 artarak 2,2 milyon oldu.
  • AKK, Kasım 2022 döneminde 16,2 milyar iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 12,1 artarak 18,2 milyara ulaştı.
  • THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi Kasım 2022 döneminde 138,3 bin ton iken 2023'ün aynı döneminde yüzde 11 artarak 153,5 bin ton oldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1883,71 0%
  • ALTIN ONS 2026,84 0,01%
  • BIST 100 7855,06 -2,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9078 -0,0126%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1334 -0,004%
  • EURO/USD 1,0763 0,0046%
  • INGILIZ STERLINI 1,2556 0,0008%
  • JAPON YENI 147,379 0,005%
  • KANADA DOLARI 1,35896 -0,01766%
  • RUS RUBLESI 92,8 2,8682%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
GERİ
İLERİ
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
2 araştırmacıya göre asırlık insanların en çok pişman olduğu 3 şey
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL