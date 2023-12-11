ARA
Bist 100
7913,76
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,9903
0,0194%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2331
0,149%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0769
0,0539%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1862,95
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı

OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı

OYAK ve Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) arasında 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı.

11 Aralık 2023 | 09:11
0
OYAK VE TCC arasındaki 740 milyon dolarlık işbirliğinde imzalar atıldı

Şirketten yapılan anlaşmaya göre, Cimpor Portugal Holdings ile OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin hakim ortağı konumundaki OYAK Denizli Çimento hisselerinin satışıyla ilgili anlaşma imzalandı.

Tarafların anlaşmayı imzalamasıyla, ilgili yasal otoritelerin satışın gerçekleşmesi için gereken onay süreci başladı. Anlaşma, Türkiye'ye 740 milyon dolarlık nakit kaynak sağlayacak.

Öte yandan, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, imzalardan sonra resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak izin sürecinin başladığı, pay alım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1862,95 -0,2%
  • ALTIN ONS 1998,75 -0,21%
  • BIST 100 7913,76 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9903 0,0194%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2331 0,149%
  • EURO/USD 1,0769 0,0539%
  • INGILIZ STERLINI 1,25434 -0,03785%
  • JAPON YENI 145,498 0,401%
  • KANADA DOLARI 1,35845 -0,02134%
  • RUS RUBLESI 91,305 -0,9224%
Günün En Çok Okunanları
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
Elektrik, şarj ağı... EPDK 20 şirkete lisans verdi
GERİ
İLERİ
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL