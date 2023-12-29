Papara, espor kulübü SuperMassive'i satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara, 2016'da kurulan ve 7 yıla farklı espor branşlarında 19 şampiyonluk sığdıran espor kulübü Papara SuperMassive'e 2020'de sponsor olmuştu.

2023 itibarıyla tamamlanan anlaşma, Türkiye'de kurumsal düzeyde yapılmış "ilk espor satın alması" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, esporun yükselişte olan bir branş ve gelişen bir ekonomi olduğuna, dünyada kurumsal espor kulübü satın almalarına sık rastlandığına dikkat çekti.

Kenci, "Espor bir endüstri. Gençlere umut veren, bir kariyer imkanı sağlayan bir spor dalı. Biz bu alanın çok büyüyeceğine inanıyoruz ve büyümesi için gerek tesis gerek altyapı anlamında pek çok yatırım planlıyoruz. Espor alanında kurumsal yatırımların dünyada birçok örneği var ama bunu Türkiye'de ilk kez, Türkiye'nin espordaki 'rüya takımı' olma vizyonuyla kurulmuş SuperMassive satın almasıyla Papara yaptı. Bu yatırımları artırarak sürdüreceğiz ve çok iyi dönüşler alacağımızdan da eminim." ifadelerini kullandı.

"Oyun varsa, Papara"

Ödemeler menüsünde sunduğu Oyun & Dijital Kod adımıyla video oyuncuların League of Legends, PUBG, Apex Legends gibi çok sayıda oyun için dijital kod alabilmesine olanak tanıyan Papara, Haziran 2023 itibarıyla Yayıncı Hesabı adını verdiği ürününü de duyurmuştu.

Twitch yayıncılarının takipçilerinden Papara üzerinden kolayca destek ve bağış almasını sağlayan bu oyun odaklı çözüm, kısa sürede 1000'i aşkın Twitch yayıncısı tarafından kullanılmaya başlandı. Ayrıca Papara, "Oyun varsa, Papara" mottosunu sahiplenerek, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2023'e büyük bir stantla katılmış ve dört gün boyunca standında 40 bini aşkın ziyaretçi ağırlamıştı.

"Papara SuperMassive’i dünya markası yapacağız”

Satın alma anlaşmasının ardından Türkiye spor ve espor ekosisteminin yakından tanıdığı Bora Koçyiğit, Papara SuperMassive'in CEO'su olarak görevlendirildi. Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Bora Koçyiğit, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinin espor sektörüyle tanıştırılmasında ve bu kulüplerin espor takımlarının kurulmasında öncü rol üstlenmişti.

Bora Koçyiğit de Papara'nın uzun zamandır espor ekosistemine desteğiyle öne çıkan bir marka olduğunu kaydetti. Bu satın almayla birlikte, bundan böyle SuperMassive'in olduğu her yerde Papara'nın da olacağın aktaran Koçyiğit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyun varsa, Papara' söylemiyle oyuncunun ve esporcunun yanında olan Papara, en önem verdiği hedef kitle olan Z kuşağıyla, onların en çok zaman geçirdikleri noktalarda daha fazla temas edebilme şansı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'de ve uluslararası ölçekte çok güçlü bir büyüme potansiyeli olan espor sektöründe yapılan bu büyük kurumsal yatırım, bu alana yatırım yapmak isteyen diğer markalar için bir öncü niteliği taşıyacak. Yeni haliyle Ocak 2024 itibarıyla açılacak olan ve Avrupa'nın en büyük espor merkezi unvanını taşıyan Gamer Hub'da yapılacak etkinliklerle, espor kültürü geliştirilecek ve Türkiye çapında yayılması sağlanacak."

Papara SuperMassive Gamer Hub yeni haliyle Ocak 2024'te açılacak

Bora Koçyiğit yönetiminde faaliyetlerini Papara çatısı altında sürdüren Papara SuperMassive'in merkezi olarak konumlanması planlanan bir Gamer Hub için de harekete geçen Papara, Ataşehir'de yer alan bir espor merkezini satın alarak Papara SuperMassive Gamer Hub olarak yeniden tasarlıyor.

Papara SuperMassive kulübünün oyun evi olarak da kullanacağı, esporla ilgilenenlerin bir araya gelebileceği buluşma ve etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Papara SuperMassive Gamer Hub’ın yeni haliyle Ocak 2024 itibarıyla açılması bekleniyor.

Ayrıca Papara SuperMassive markaları ürünlerin satışı için de çalışmalar sürüyor.