Qlux, ihracat pazarlarındaki payını artıracak

Dünyada Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya 80'e yakın ülkeye ihracat yapan Qlux IDEAS, yeni pazar stratejilerini ve hedeflerini, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder'in katıldığı basın buluşmasında duyurdu.

Dünyanın dört bir tarafına 900 çeşit ürün ihraç eden ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Qlux IDEAS’ın Genel Müdürü Önder, 2023 yılında 41 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek dünyanın farklı bölgelerine düzenlenen heyetlere katıldıklarını ve bireysel ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Önder; ABD, Almanya, Hong Kong ve Çin'de sektörel fuarlara katıldıklarının bilgisini paylaştı. Pandemiden sonra dünyada her sektörde dönüşümün olduğunu kaydeden Önder, "Dünyayı ve gelişmeleri takip ediyoruz. Her ne olursa olsun ihracat bizim için önemli. Qlux IDEAS olarak ihracatla büyüyoruz. Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya 80'e yakın ülkeye ürünlerimizi satıyoruz." dedi.

YAKLAŞIK 80 ÜLKEYE İHRACAT

2023 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen, Qlux IDEAS’ın ihracatını düşürmeden geçen yılın rakamlarına paralel olarak yılı tamamlayarak büyük bir başarı sergilediğinin altını çizen Önder, "İhracat bizim en önemli enstrümanımız. Toplam ürettiğimizin yaklaşık yüzde 65'ini Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya yaklaşık 80 ülkeye ihraç ettik. Dünyada rekabetin arttığı bir dönemdeyiz. Artık her şeyin daha inceldiği bir dönem. Rekabetçi firmaların rekabetçiliği çok önem arz ediyor. Burada da son 3 yıldan beri en önemli gündem maddelerinden biri olan verimlilik üzerine çalışıyoruz. Ne kadar verimli üretim yaparsan o kadar rekabetçi hale geliyorsun. Veri ve verimlilik çalışmalarına 3 yıldır devam ediyoruz. Bu sene çok iyi bir noktaya geldik. Bu sene işin içine otomasyonu da koyduk. Ocak sonu itibariyle bütün makinelerimiz robotlu, konveyörlü olacak. ERP ve CRM konularında kendimizi geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Qlux IDEAS olarak dijital kaslarımızı her geçen gün geliştiriyoruz, otomasyona daha önem veriyoruz. Bunun bir parçası da insan kaynakları. İnsan kaynağının güçlü olmasının şirketler için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için kurum içi ve kurum dışı eğitimler yapıyoruz. Dijital kaslarımızı güçlendirip verimlilik kalitesini attırıyoruz, verimlilik çalışmaları yapıyoruz ve stokları optimize etmeye çalışıyoruz. Güçlü kaslarımızı mümkün olduğu kadar güçlendirmeye çalışmamız lazım. Üretim, satış ve ihracat bunlar bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

“İHRACATTA EN ZOR YIL GERİDE KALDI”

Korumacılığın dünyada arttığını ve lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarların daha önemli olacağına işaret eden Önder, Türkiye'nin 2024 ihracatında Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın daha belirleyici olacağını düşünüyorum." dedi.

Önder, 2024 yılı içerisinde dağıtım ağını geliştirmek için Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da depolar kuracaklarının da bilgisini paylaştı. Önder sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye'de seçimden sonra enflasyonla mücadele gündem olmaya başladı. Kendi gruplarımız züccaciye, ev ve mutfak sektörü için yılın ilk 6 ayında iç piyasada büyük bir daralma beklemiyorum. İhracat 2024 için çok önemli ve bu yıl İhracatta bir büyümenin olacağını düşünüyorum. İhracatın geçen yıldan daha iyi olacağını ve en kötünün geride kaldığını ama birçok belirsizliğin olduğunu söyleyebilirim.”



