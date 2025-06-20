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Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik

Sabancı Holding organizasyonel bir değişikliğe gitti. KAP'a yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı çatısı altındaki Topluluk şirketleri, yurt içi ve küresel enerji operasyonları ile birlikte organizasyon yapısı içerisinde faaliyetlerini Sabancı Holding CEO'su Kıvan Zaimler'e bağlı olarak sürdürecek.

20 Haziran 2025 | 16:35
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 16:52
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik

Sabancı Holding, enerji ve dijital iş kollarını doğrudan aynı liderlik altında toplama kararı alarak bu alanlardaki işbirliği ve karar alma süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2029 yol haritası kapsamında, dijital iş kolunu stratejik iş kollarından biri olarak kabul eden Sabancı Holding, bu alandaki büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla bazı organizasyonel değişikliklerin yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu değişiklerle Sabancı Holding Dijital Grup Başkanlığı çatısı altındaki Topluluk şirketlerimiz, yurt içi ve küresel enerji operasyonları ile birlikte organizasyon yapısı içerisinde faaliyetlerini Sabancı Holding CEO'su Sn. Kıvanç ZAİMLER'e bağlı olarak sürdürecektir. Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması hedeflenmektedir.

Şirketten yapılan açıklama ise şöyle:

"2029 yol haritası kapsamında, dijitali stratejik iş kollarından biri olarak kabul eden Sabancı Holding, bu alandaki büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi için organizasyonel bir değişikliğe gitti. Bu doğrultuda; hisselerinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan DxBV’nin çatısı altında yer alan şirketler, faaliyetlerine Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler’e doğrudan bağlı olarak devam edecektir.   Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding CEO’luğu görevini üstlenen Kıvanç Zaimler, mevcut rolüne ek olarak, Topluluk bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam ediyor. Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması amaçlanıyor"  

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Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
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