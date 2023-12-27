"Satrancın Yıldızları" buluştu

Etkinlikte, dünya çapında imza attıkları başarılarla Türk satrancına ilkleri yaşatan, katıldıkları olimpiyat müsabakaları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında aldıkları derecelerle ülkemize büyük gurur yaşatan sporcular bir araya geldi.

“Zekâyla duyguyu, öngörüyle sezgileri, disiplinle yaratıcılığı bir araya getiren bir spor”

Etkinliğin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, satranç sporunda tüm açılışların ezberlenebileceğini, şampiyon olmak için bunun gerekli olduğunu, oyun ortasına gelindiğindeyse bilgi ve deneyimin yeterli olmadığı, yaratıcılığın gerektiği bir aşamaya geçildiğini belirterek, “O gün sakin misiniz, sezgileriniz güçlü mü, ruhunuz da masada mı, bunların sonucu belirlediği bir aşama. Zekâyla duyguyu, öngörüyle sezgileri birleştiren, aynı zamanda disiplinle, çalışmayla yaratıcılığı bir araya getiren çok özel bir spor olduğu ve sınırsız sayıda ihtimale, her türlü sürprize açık olduğu için satrancı seviyoruz. Kendini tekrarlıyor gibi görünüp aslında tekrarlamayan, her seferinde yeni sayfa açan bir spor. Böyle bir spora sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Aran, Satrancın Yıldızları arasında yedi yaşında Avrupa birincisi olan şampiyonlar bulunduğunu belirterek, buradan aldıkları ilhamla okul öncesi eğitime yönelik Minik Hamleler projesini başlattıklarını söyledi.

Satranç ve yapay zekâ ilişkisine de değinen Hakan Aran, insanın yapay zekâyla mücadelesinin satrançla başladığını, şu anda yapay zekânın insanı geçtiğini ancak aslında böyle bir mücadeleye gerek olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapay zekâyı yaratan, insan beyni. Yapay zekânın bu noktaya gelmesindeki en büyük etken, insan beyninin teknolojiyi yönetiyor olması. İkisinin rekabetiyle bu noktaya geldik. Bugün üretken yapay zekâdan, ChatGPT 4’ten bahsettiğimiz noktada, yapay zekâya sadece iki saat süreyle tüm dünyada oynanan satranç maçlarını göstererek en iyi şampiyonu yenebilecek satrancı öğretebiliyorsunuz. Eğer bu gücü sizin yarattığınızı ve yanınıza alabileceğinizi bilmiyorsanız, yapay zekânın geldiği nokta insan için endişe verici. İnsan ile teknolojinin bu noktadan sonra rekabet etmeye devam etmesi kadar gereksiz bir şey yok. En güzeli insan ve bilgisayarın yan yana olduğu noktadır. İnsan ve bilgisayarın yan yana olmasıyla yeni bir çağ açılacak önümüzde. Yapay zekânın insan beyniyle birleşmesi sonrasında hem o gücü alacağız hem tüm öngörü, yaratıcılık, sezgisellik anlamında insana dair şeyleri ekleyeceğiz. Bir takım işleri bilgisayar yardımıyla, bir takım işleri beynimizle yapacağımız; bu ikisinin birleşeceği, insan 2.0 versiyonuna geçeceğimiz noktada, satrancı hayal dahi edemiyorum.”

“Türkiye İş Bankası ile başarı öykümüz devam edecek”

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünü tamamlayıp ikinci yüzyıla girmeye hazırlandığı bir dönemde, ilk ulusal banka olan Türkiye İş Bankası’nın da 2024 yılında 100. yıldönümünü kutlamaya hazırlanmasının anlamına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“TSF, Türkiye İş Bankası ile 18 yıl önce başlayan yolculuğuna sayısız ilki sığdırdı. Ana sponsorumuz ile yürüttüğümüz bu iş birliğiyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine yatırım yaptık. Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunun başladığı 2005 yılında lisanslı sporcu sayımız 30 bin iken 2023 yılında bu rakam 1 milyon 200 binin üzerine çıktı ve Türkiye tarihinde bir ilke imza attık. Gelecek yıl bu rakamı 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 18 yıl önce ünvanlı sporcumuz sadece 6 iken bugün bu sayı 247’yi buldu. 2005 yılına kadar dünya ve Avrupa’da toplam 11 madalyamız varken, bugün toplam madalya sayımız 690’a ulaştı. Türkiye İş Bankası ile iş birliğimiz sürecinde 1 olimpiyat şampiyonluğu, 1 olimpiyat ikinciliği, 41 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 44 dünya üçüncülüğü, 92 Avrupa şampiyonluğu, 86 Avrupa ikinciliği ve 77 Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Büyük Usta (GM) Mustafa Yılmaz, 72’inci sırada yer alarak dünya sıralamasında ilk defa ilk 100 sporcu arasına girdi. FIDE Dünya ELO Listesi 15 yaş altında genç yıldızımız Ediz, dünyada 2'inci sırada, Yağız Kaan Erdoğmuş 4'üncü sırada bulunuyor. Baver Yılmaz ise 2012 yılı ve sonrasında doğan tüm sporcular arasında dünyada ilk 3’te yer alıyor.”

Türkiye İş Bankası ile “Satranç Sınıfları”, “Yeni Hayata Bir Hamle”, “Benim Hamlem Benim Geleceğim”, “Sevgi Evleri” gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Tulay, “Şimdi sırada ‘Minik Hamleler’ projemiz var. Bu proje ile satrancı okul öncesinde yaygınlaştıracağız. İnanıyoruz ki bu projeden de ilham verici öyküler yükselecek. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na bu yolda bizimle 18 yıldır hiç eksilmeyen, her geçen gün daha da artan bir heyecanla yürüdükleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.