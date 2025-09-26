THY ve Boeing'den sipariş sonrası açıklama var

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre şirket, stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. Yeni uçak siparişiyle ilgili Boeing ile anlaşma sağlayan THY, toplamda 75 adet geniş gövde B787-9 ve B787-10 uçağını 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere 2029-2034 yıllarında filosuna dahil edecek.

Söz konusu alımın motor siparişi noktasında THY, üretici firmalar Rolls-Royce ve GE Aerospace ile halihazırda görüşmelere devam ediyor.

Açıklamaya göre bu stratejik alım kapsamında THY ve Boeing'in, 100'ü kesin ve 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecek.

THY 100. yıl dönümü kapsamında çizdiği "2033 Vizyonu" ile filosunu 800 uçağın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, yeni nesil uçak oranını yüzde 90 seviyesine, 2035 yılında ise yüzde 100'e yükseltmeyi amaçlıyor. Böylelikle THY'nin operasyonel verimliliğinin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranının da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

"Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bolat, "Bu anlaşma sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bu anlaşmayla birlikte dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile yakın işbirliklerini ilerlettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çok daha fazla ziyaretçiyi, bağlantı ve menzil avantajı sunan bu uçaklarımızla ağırlayarak, Türkiye'nin turizm sektörünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Benzersiz hizmet anlayışı ve eşsiz uçuş ağı ile sektöre öncülük eden Türk Hava Yolları, verimlilik ve çevresel sorumlulukta da çıtayı küresel ölçekte belirleyen hava yolu olmayı sürdürecektir."

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope, THY'ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek "Türk Hava Yolları'nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak Türk Hava Yolları'nın operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- Dreamliner uçakları yolcu ve kargo kapasitesini artıracak

Açıklamada şu bilgiler paylaşılıyor:

THY filosunda halihazırda 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200'den fazla Boeing uçağı yer alıyor. Bu anlaşmayla yakın gelecekte filosuna 787 ailesinin en büyüğü 787-10'u da ilave edecek olan şirket, Dreamliner'ın yüzde 25 yakıt verimliliği avantajı ile operasyonel maliyetleri azaltacak, aynı zamanda yolcu ve kargo kapasitesini artıracak.

Bu uçaklar, THY'nin özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.

Boeing 787 Dreamliner filosunun büyütülmesi, THY'nin uzun menzilli kabiliyetlerini daha da güçlendirecekken, Boeing 737 MAX uçakları ise kısa ve orta menzilli hatlarda verimlilik ve esnekliği artıracak. Bu uçaklar aynı zamanda gelişmiş kargo kapasitesi ve operasyonel yetkinliği ile İstanbul'un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek.